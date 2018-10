Von Volker Widdrat

Schwetzingen. Eigentlich reichte der erste Schlag mit dem Holzhammer schon aus, doch Bürgermeister Matthias Steffan wollte zur Sicherheit noch einen draufsetzen. Der Anstich des Holzfasses mit dem Freibier wurde am Freitagnachmittag mustergültig ausgeführt. Bei der offiziellen Eröffnung des Schwetzinger Kerwe-Spektakels kündigten die donnernden Salutschüsse der Churfürstlich-Privilegierten Böllerschützen Compagnie den fünftägigen Rummel auf dem Neuen Messplatz an. Steffan lobte die "tolle Tradition" der Kerwe. Ein besonderer Dank ging an Conny und Butch Clark, die das bunte Treiben mit den Vergnügungsständen und den Fahrgeschäften seit mittlerweile fast drei Jahrzehnten für die Spargelstadt organisieren.

Die kleinen Kerwe-Besucher hatten Spaß an den Geschicklichkeitsspielen... Foto: Lenhardt

Die erste Anlaufstation des vergnüglichen Rundgangs war der Autoscooter. Grünen-Politiker Manfred Kern kutschierte "Kühler Krug"-Köchin Conny Clark, SPD-Stadtrat Hans-Peter Müller fuhr rasant mit CDU-Ratsmitglied Sarina Kolb, und deren Fraktionskollegin Rita Erny chauffierte Bürgermeister Matthias Steffan durch den Pulk der Boxautos. Marco Montalbano (Grüne) und Simon Abraham (SPD) leisteten sich mit dem Nachwuchs ihre Karambolagen, und Ordnungsamtsleiter Pascal Seidel absolvierte das begleitete Fahren mit Tochter Mia. Die Stadträte Elfriede Fackel-Kretz-Keller und Carsten Petzold (SFW) sowie Herbert Nerz (FDP) schauten sich die Fahrkünste der anderen lieber von außen an.

... und die älteren Besucher trauten sich in den "XXL Polyp". Foto: Lenhardt

Butch Clark verteilte derweil Lebkuchenherzen an die Kinder, aber auch die Erwachsenen bekamen Süßes umgehängt. Dann ging es zum berühmt-berüchtigten "XXL Polyp". Matthias Steffan und Sarina Kolb trauten sich in das Rundfahrgeschäft, Hans-Peter Müller und seine Frau Anne tauchten ebenfalls in die schnelle Glitzerwelt ein. Die Chefin des Fahrgeschäfts lud zu einer "Extra-Fahrt" ein. Als plötzlich der weiße Nebel aufzog, wurden die Gondeln dann immer schneller- zum Abschluss tanzten sie sogar zu einem Wiener Walzer. An der Schießbude bewies Sarina Kolb mit dem Luftgewehr Treffsicherheit auf eine Pyramide. Steffan, Petzold, Kern und Seidel zielten lieber auf Rosen für die Damen, Herbert Nerz nahm so einige Sterne ins Visier.

Der Rummelplatz war am Freitagnachmittag gut besucht, vor allem durch die vielen Kinder und Jugendlichen. Für die Kleinen lockten das Karussell "1001 Nacht", die lustige "Orient-Reise" und das Bungee-Trampolin, aber auch Zuckerwatte und jede Menge Süßigkeiten. Beim Pfeilwerfen, Greifer und Ballwerfen konnten alle Altersklassen ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen.

Info: Die Schwetzinger Kerwe dauert bis Dienstag, 30. Oktober.