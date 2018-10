Tristesse bei regnerischem Wetter: So sah es beim verkaufsoffenen Sonntag in der Innenstadt aus. Foto: Lenhardt

Von Stefan Kern

Schwetzingen. Etwas anders haben sich die Kerwemacher um Conny und Butch Clark das Ganze schon vorgestellt. Vor allem mehr Sonne und noch mehr gut gelaunte Menschen hätten sie sich gewünscht. Aber das Wetter hat einfach nicht mitgespielt. "Das war richtig blöd", fasste der achtjährige Ben die Situation treffend zusammen. So schön das Kerwevergnügen auch sein kann, unter solchen Bedingungen ist es schwierig, gute Laune aufkommen zu lassen. Auch dem verkaufsoffenen Sonntag gelang es nicht, die Bilanz aufzuhellen und die Menschen in Scharen in die Stadt zu locken.

Die Eröffnung am Freitag begann durchaus zuversichtlich. Zwar war die Atmosphäre eher kühl und grau, dennoch versammelte sich zum Auftakt eine beachtliche Zahl von Kerwefans auf dem Neuen Messplatz. Es macht ja auch wirklich Spaß, so der Tenor unter den vielen Gästen, die sich die Eröffnungszeremonie nicht entgehen lassen wollten. Vor allem die Autoscooter-Anlage und der "Polyp" verfehlten ihre Wirkung nicht. Ohne Frage, das sind die beiden Höhepunkte der kurfürstlichen Kerwe. Doch das Wochenende konnte mit dem Auftakt nicht Schritt halten. Zwar war der Samstag wettermäßig gerade noch vertretbar, doch am Sonntag gesellte sich auch noch Regen zur Kälte - was sicherlich viele Menschen von der Kerwe fern gehalten hat.

Trotzdem gab es einige Unentwegte, die sich Richtung Innenstadt aufgemacht hatten. Familie Berger gehörte dazu und schien sich unter den gegebenen Bedingungen durchaus wohlzufühlen. Es gebe, so die Drei, ja kein schlechtes Wetter, sondern nur die falsche Kleidung. Aber auch sie räumten ein, dass Stadt und Kerwe bei blauem Himmel doch mehr Spaß machen würden. Außerdem habe es ja eine gefühlte Ewigkeit nicht geregnet, da gehe das bisschen Nass schon in Ordnung. Allerdings herrschte auf dem Neuen Messplatz schon etwas Tristesse. Auch wenn die Fahrgeschäfte bunt blinkten, dominierte doch die Farbe Grau - und das schien sich auch auf die Gemüter auszuwirken. Vielleicht wird es heute und morgen wieder besser. Am Dienstag ist immerhin Familientag mit ermäßigten Preisen. Aber die Wetteraussichten für die kommenden zwei Tage machen leider wenig Hoffnung. Für Dienstag besteht bis dato sogar eine Sturmwarnung.

Aber die Wetterpropheten, so die Hoffnung unter den Fahrgeschäftbetreibern, hätten sich ja schon öfters mal geirrt. Und so leuchtet die Kerwe auf dem Neuen Messplatz unverdrossen bunt in den grauen Himmel...