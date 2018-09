Von Stefan Kern

Schwetzingen. Gemeinsam Kaffee trinken, zusammen kochen, reden, zuhören und in Erinnerungen schwelgen. Es sind kleine Dinge, die im Café und in der Kochgruppe "Vergissmeinnicht" im Hebel-Haus vor sich gehen. Aber für die Menschen machen sie den Unterschied zwischen Einsamkeit und Gemeinschaft aus. Ansprechen will man vor allem jene, die von Demenz betroffen sind, sagt Monika Theilig, die Leiterin der Betreuungsgruppe. Sie würden schon im frühen Stadium der Krankheit dazu neigen, sich zurückzuziehen. Was dem Verlauf der Krankheit nicht zuträglich ist. Aktiv am Leben teilzunehmen ist laut Theilig die wichtigste Maßnahme gegen die Krankheit. Denn Mittel gegen die unaufhörlich fortschreitende Demenz gebe es keine.

Aber der Verlauf könne beeinflusst werden, und für Lebensqualität sei es niemals zu spät. Je einmal pro Woche - das Café Vergissmeinnicht immer dienstags, die Kochgruppe Vergissmeinnicht mittwochs - organisiert die Nachbarschaftshilfe gemeinsam mit dem Kirchlichen Pflegedienst Kurpfalz, ein Zusammenschluss von Diakonie und Caritas, diese besonderen Treffen. Dabei werden gleich zwei Ziele verfolgt: "Zum einen wollen wir die Menschen aus der Isolation holen, zum anderen sollen Angehörige entlastet werden", so Theilig. Für Angehörige sind diese zwei, drei Stunden wichtige Entspannungsmomente. Und in den beiden Gruppen herrscht eine so gute Stimmung, dass sich eine Evaluation der Aktion erübrigt.

Thema Schule: Bilder von früher sollen den Betroffenen dabei helfen, sich zu erinnern. Foto: Lenhardt

Beim Café sitzen die Gäste zu Beginn in einem Kreis. In der Mitte liegen Erinnerungsstücke aus der Schulzeit. Fotos von Abc-Schützen der 1920er und -30er-Jahre etwa, oder eine kleine Tafel, das Bild einer Schulbank und ein Heft mit Schönschrift. Angeregt durch diese Erinnerungsstücke beginnen die Gäste zu sprechen. Längst verschollen geglaubte Bilder kommen zum Vorschein. Ein Mann erklärt, dass er gar nicht wusste, was er noch alles weiß.

Was genau im Gehirn von Menschen mit Demenz abläuft, ist nicht restlos geklärt. Sicher ist aber, dass Erinnerungsarbeit, Aktivität, Freude und auch das Gefühl, noch für etwas gut zu sein, den Krankheitsverlauf günstig beeinflussen können. Das sehen Theilig und ihre Kolleginnen Ursula Reber, Barbara Haufschild, Cornelia Münch und Christine Kuziak jede Woche bestätigt.

"Das Mitmachen und Erleben ist von großer Bedeutung", sagt Theilig. Das Schlimmste seien Rückzug und Selbstaufgabe: "Oft machen das die Menschen aus Scham." Die Angst davor, aufzufallen oder Erinnerungslücken eingestehen zu müssen, bringe viele dazu, sich zurückzuziehen. "Und genau das ist grundverkehrt." Hier brauche sich niemand zu schämen. Egal, wer gerade was weiß, oder eben nicht. Freude haben hier alle, das sieht man den Menschen an. Es ist erstaunlich, wie die Gäste im Café, aber auch in der Kochgruppe miteinander umgehen. Ganz ruhig und entspannt helfen sie sich gegenseitig, hören sich zu und lachen viel.

Das Ergebnis der achtköpfigen Kochgruppe - dieses Mal ein italienischer Salat als Hauptspeise und ein Apfel-Quark als Dessert - schmeckte übrigens vorzüglich.

Info: Das Café Vergissmeinnicht findet dienstags von 14 bis 17 Uhr im Hebelhaus statt. Pro Nachmittag wird ein Unkostenbeitrag von 20 Euro erhoben, der über die Pflegekasse abgerechnet werden kann. Die Kochgruppe kommt immer mittwochs von 10.30 bis 13.30 Uhr im Hebelhaus zusammen. Die Kosten in Höhe von 25 Euro pro Nachmittag können ebenfalls über die Pflegekasse abgerechnet werden. Anmeldung und Kontakt bei der Nachbarschaftshilfe unter Telefon 06202/ 95 71 24.