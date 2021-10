Die Schwetzinger Feuerwehr war am Freitag mit 15 Kräften im Einsatz. Foto: Priebe

Schwetzingen. (hab) Rot-weiße Absperrbänder flattern im Wind. Blaulicht auf einem Polizeiwagen signalisiert den Autofahrern Vorsicht. Polizeibeamte regeln den Verkehr, vorbei an der abgesperrten Wildemannstraße. Zwei Mitarbeiter einer Baufirma, die im Erdgeschoss des Rothacker’schen Hauses am Alten Messplatz Arbeiten ausgeführt haben, um die Bausubstanz des Hauses zu untersuchen, haben am gestrigen Freitag gegen 11 Uhr versehentlich eine gasführende Leitung angeschnitten.

Der Schreck ist groß, als sie plötzlich ein Zischen vernehmen, das auf ausströmendes Gas hindeutet. Die Arbeiter verlassen sofort das Gebäude und alarmieren um 11.08 Uhr die Schwetzinger Feuerwehr, die kurz darauf mit fünf Einsatzfahrzeugen – einem Löschfahrzeug mit Stromgenerator für einen Ventilator, zwei Gerätefahrzeugen und einem Einsatzfahrzeug – und einer 15-köpfigen Besatzung in der Wildemannstraße eintrifft. Außerdem vor Ort sind die Stadtwerke und das Deutsche Rote Kreuz.

"Wir konnten auf Evakuierungen verzichten, weil die Konzentration des Gases im Gebäude eine kritische Schwelle nicht überschritten hat", erklärt Walter Leschinski, Kommandant der Schwetzinger Feuerwehr, später. Deshalb sei es auch zu keiner Explosion gekommen. Nach ihrer Ankunft musste die Feuerwehr zunächst die Sicherheit der eigenen Leute sichern, die ins Haus gehen mussten, um das Gas abzudrehen. "Zuerst mussten wir den Schieber schließen, damit das Gas aufhört, zu fließen", erzählt der Feuerwehrchef. Mithilfe eines großen Ventilators wurde dann das im Haus befindliche Gas durch die offenen Fenster nach draußen geblasen. Gegen 15 Uhr konnte die Feuerwehr Entwarnung geben und den Einsatz beenden. "Es ist niemand zu Schaden gekommen. Das ist der positive Aspekt an dieser Angelegenheit", sagt Leschinski.

Das Rothacker’sche Haus steht seit vielen Jahren leer und soll nach einem Umbau und einer Komplettsanierung den Kern eines neuen Quartiers mit Museum, Gastronomie und Tourist-Information bilden. Lange war das Haus ein Zankapfel zwischen Bürgern und Stadtverwaltung. Zeitweilig war sogar ein Hotelneubau angedacht, der aber auf den Widerstand der Hotellerie stieß. Der nun geplante Umbau soll zwischen 13 und 18 Millionen Euro kosten.