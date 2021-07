Schwetzingen. (RNZ) Damit möglichst viele Menschen in der Region gegen eine Infektion mit Corona geimpft werden können, setzt das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises auf niederschwellige Impfangebote. So bietet das mobile Impfteam des Rhein-Neckar-Kreises am Donnerstag von 10.30 Uhr bis 15.30 Uhr in Schwetzingen eine "To-go-Impfaktion" an, wie der Rhein-Neckar-Kreis am Montag mitteilte. Geimpft wird auf dem Schlossplatz vor dem Palais Hirsch der Impfstoff von Johnson & Johnson. Das Besondere an diesem ist die Tatsache, dass nur eine einzige Dosis benötigt wird und man somit bereits 14 Tage nach der Impfung einen vollständigen Impfschutz aufweist.

In dem oben genannten Zeitraum können auf dem Schwetzinger Schlossplatz Interessierte, und zwar unabhängig vom Wohnort und ohne Terminvergabe, gegen das Coronavirus geimpft werden. Voraussetzungen gibt es fast keine, man muss lediglich mindestens 18 Jahre alt sein und seinen Personalausweis oder Reisepass dabei haben. Bei einer ähnlichen "To-go-Impfaktion", die am gestrigen Sonntag (11. Juli) an der Alla-Hopp-Anlage in Hemsbach stattfand, ließen sich 68 Personen spontan impfen.