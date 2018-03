Schwetzingen. (sip) Alle drei Jahre ist es soweit: Die Schwetzinger Ballettschule von Barbara Benkeser-Hammerton präsentiert das Können ihrer großen und kleinen Bewegungskünstler, und in diesem Jahr begeisterten 86 Tänzer das Publikum im Rokokotheater. "Besonders die Kleinen sind im Vorfeld der Vorstellung sehr aufgeregt gewesen", betonte Benkeser-Hammerton in ihrer Eröffnungsrede. Kaum verwunderlich, denn viele sollten an diesem Nachmittag zum ersten Mal im wunderschönen Ambiente des Rokokotheaters auf der Bühne stehen.

Ebenso aufgeregt waren die Eltern und Verwandten auf den Sitzplätzen, die das Theater bis auf den letzten Platz füllten, um die Kinder zu ermutigen und zu unterstützen. Der erste Teil des dreistündigen Programms war dann auch in ihrer Mehrzahl den Jüngsten vorbehalten. Nach einem Auftritt ganz in Rot zu wienerischen Klängen, tanzten kleine Zinnsoldaten, Porzellanpüppchen, Hexen und allerlei Tiere zu Musik in zauberhaften Choreografien über die Bühne. Dabei blieb vor allem die Sequenz aus Tschaikowskys "Schwanensee" und der "Tanz der Stunden" aus der Oper "La Gioconda" von Amilcare Ponchielli in Erinnerung. Das Publikum staunte.

Denn: Es erfordert viel Geduld, mit den kleinsten Tänzern eine Choreografie einzustudieren, was vor allem der Verdienst geduldiger Lehrerinnen war. Doch letztendlich waren es die niedlichen Fehler, die den kleinen Tänzern unterliefen, die den Zuschauern viel Spaß bereiteten. Es ist auch beim besten Willen nicht leicht, alles Gelernte zu behalten, angesichts des Lampenfiebers. Und endlich auf der Bühne angekommen, muss man ja auch Mama und Papa im Zuschauerraum finden, und dann kräftig winken.

Bei all den kleinen Stolperern war dennoch erkennbar, wer ein natürliches Rhythmusgefühl hat und die Bühne mit einer gehörigen Portion Selbstbewusstsein betrat. In den 20 Programmpunkten des ersten Teils traten auch etwas ältere Tänzer auf und präsentierten meisterliche Choreografien im Tütü oder in wunderschönen Tüllröcken. Einige beherrschten es perfekt, auf der Spitze zu tanzen.

Eine Abwechslung zu Spitzentanz, Folkloretänzen und flotten Jazz-Einlagen füllte dann den zweiten Teil nach der Pause. Was abgesehen von einstudierten Schritten bezauberte, waren die liebevoll und aufwendig gestalteten Kostüme - jeder Programmpunkt überraschte somit auch optisch auf der Bühne. Insgesamt zeigte sich deutlich, was die Schule mit einiger Vorbereitungszeit zu leisten in der Lage ist. Bei den Lehrerinnen Sabine Haupt, Iris Gorenflo, Lidijana Tippmann und Chefin Barbara Benkeser-Hammerton sind große und kleine Tänzer in den besten Händen. Auch dafür gab es zum Schluss viel Applaus.