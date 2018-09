Von Sebastian Blum

Schwetzingen. Der Besuch auf dem Markt an einem herbstlichen Wochenende, um krustiges Brot, Wurzelgemüse und vielleicht eine kleine Flasche Likör zu kaufen, ist seit Jahrhunderten gesellschaftlicher Brauch. Doch musste man den Marktplatz immer beizeiten verlassen, um das frische Gemüse für den Mittagstisch zu schälen, schneiden, würfeln und schließlich zu kochen. Die Arbeit kann man sich heutzutage sparen, und wer am Samstag auf dem Schwetzinger Herbst die Kleinen Planken entlang spaziert, wird sehen, warum.

Zum ersten Mal nämlich soll es eine Streetfood-Meile geben. Nationale und internationale Gastronomen werden ihre mobilen Küchen von 10 bis 19 Uhr geöffnet haben, um den Essliebhabern ausgefallene Speisen aus der ganzen Welt zu servieren, hieß es in einer Pressemitteilung.

Sofern also Sturmtief "Xavier" bis zum Wochenende vom Herbstwind verscheucht wird, gibt es eigentlich keinen Grund, die Wärme der hauseigenen Küche aufzusuchen. Schon um 11 Uhr beginnt das Straßenfest mit einem Fassanstich, Weißwurstfrühstück inklusive.

Doch nicht nur die Hungrigen werden am Samstag verköstigt. Das Programm auf dem Schwetzinger Herbst ist bunt und vielfältig. Auf drei verschiedenen Bühnen sorgen Rock- und Coverbands, Chöre und DJs für musikalische Abwechslung.

Speziell auf der Bräuninger Bühne steht die Präsentation neuer Modetrends auf dem Programm. Zahlreiche Models präsentieren die neuesten Herbst- und Winteroutfits zu festen Uhrzeiten. Wer sich vor und während einem Bummel durch die Schwetzinger Kleidungsgeschäfte Anreize holen möchte, sollte jeweils um 12.00, 13.30, 15.00 und 16.30 Uhr Zeit für einen kurzen Zwischenstopp in der Dreikönigstraße haben. Die Schwetzinger Einzelhändler warten übrigens mit Sonderangeboten und kleinen Willkommensgrüßen unter dem Motto "Lokal kaufen - Schwetzingen hat’s!" auf zahlreiche Kundschaft.

Der Schwetzinger Herbst bietet auch dieses Jahr wieder lokalen Vereinen und Organisationen die Gelegenheit, Gelder für gute Zwecke zu sammeln und ihre sozialen Projekte vorzustellen. So sollen die Griechische Gemeinschaft und der türkische Verein EVA für gute Zwecke Leckereien anbieten. Die Schülerhilfe möchte eine Torwand für Kinder und Erwachsene aufbauen, um Spenden für die Aktion "Schwetzingen zeigt Herz" zu sammeln. Außerdem gibt es Informationsstände für Eltern und ihre Kinder, für Radfahrer und Reiselustige. Kleinere Anbieter werben mit Schmuck- und Dekoideen für die eigenen vier Wände.

Seit über vierzig Jahren hat der Schwetzinger Herbst nun schon Tradition. Die Veranstalter selbst versprechen in diesem Jahr eine Veranstaltung, die es "so bisher noch nicht gab".

FiInfo: Schwetzinger Herbst 2017 am Samstag, 7. Oktober. Zahlreiche Foodtrucks, Infostände und Verkaufsangebote. Die drei Bühnen sind: auf den Kleinen Planken, in der Fußgängerzone, in der Dreikönigstraße. Mehr Informationen auch im Internet unter www.schwetzingen.de