Schwetzingen. (stek) Das Bewegungsparadies Alla Hopp geht in sein drittes Jahr - und ist nicht mehr wegzudenken. "Die Anlage ist beliebt wie nie", betonte denn auch Oberbürgermeister René Pöltl. Jetzt wird noch einer draufgesetzt: Denn nun übernimmt Kay Kompenhans den Kiosk. Die Gäste dürfen sich freuen, denn neben Speisen, die immer ein wenig besser als erwartet sein sollen, verspricht der Mann auch einige aufsehenerregende Akzente in Sachen Kultur und Familie.

Für Kompenhans, 16 Jahre in der Gastronomie und Hotellerie tätig, und Geschäftsführer der Tourneeoper Mannheim, ging mit der Pächterschaft für den Kiosk auf diesem angesagten Gelände ein Traum in Erfüllung. Für ihn, betonte er im Rahmen einer kleinen Eröffnungszeremonie, gebe es kaum etwas Schöneres, als an diesem wunderbaren Platz der Generationen zu arbeiten. "Alt und Jung, vereint im Spiel und ich mittendrin."

Eine Sicht, die seine beiden kleinen Söhne mit Sicherheit teilen. Der Speiseplan bietet natürlich viel Vertrautes, aber das eben immer ein wenig besser als erwartet, wie Kompenhans verspricht, Die Pizza mit frisch gegrilltem Gemüse und feiner Fenchelsalami gehört ebenso so dazu wie Salate, Rohkost, belgische Fritten und italienische Pommes. Angeboten werden auch "Frozen Joghurts", die dem Eis durchaus den Rang ablaufen könnten.

Wichtig ist Kompenhans und seiner Frau, der Sopranistin Tanja Hamleh, aber auch die Kultur. In seiner Funktion als Geschäftsführer der Tourneeoper Mannheim, die Kindern die Welt der Opern erschließt, soll es auf dem Alla-Hopp-Areal in Zukunft auch musikalische Leckerbissen geben. "Gerne auch zum mitmachen", wie der neue Pächter betont. Darüber hinaus sei man auch mit der Volkshochschule in Kontakt, um Mal- oder Bastelkurse hierher zu bringen. Der Oberbürgermeister scheint nicht zu viel versprochen zu haben. Der Kiosk wird viel mehr als nur ein Kiosk sein. Kompenhans hofft, dass er zu einem kleinen aber feinen Impulsgeber für die Begegnungs- und Bewegungsanlage wird.