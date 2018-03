Von Volker Widdrat

Schwetzingen. Der Zweckverband Unterer Leimbach, in dem Oftersheim, Plankstadt und Schwetzingen für den gemeinsamen Betrieb der Karl-Friedrich-Schimper-Gemeinschaftsschule zuständig sind, hat grünes Licht beim ersten Vergabepaket für den Neubau gegeben. Nach einem fast zweijährigen Planungsprozess konnte jetzt die erste von fünf europaweiten Ausschreibungen umgesetzt werden, teilte Bürgermeister Matthias Steffan mit.

Der knapp 12.000 Quadratmeter große Neubau wird rund 30 Millionen Euro kosten. Bei der ersten Vergabe habe sich die konjunkturelle Preissteigerung in der Bauwirtschaft gezeigt, sagte Verbandsvorsitzender René Pöltl. Die Kostensteigerung in den Gewerken Rohbau, Baustelleneinrichtung, Teilrückbau und Freiräumen des Geländes sei im Wesentlichen durch die erforderliche Deponierung des Erdaushubes entstanden: "Hier schlagen die fehlenden Deponien in Baden-Württemberg zu buche." Die sehr gut laufende Baukonjunktur habe gezeigt, dass die Preise für den Neubau im August letzten Jahres gegenüber August 2016 um 3,1 Prozent gestiegen sind.

Das ist der höchste Anstieg seit neun Jahren. Die allgemeinen Rohbauarbeiten, für die sieben Angebote vorlagen, wurden für rund 5,4 Millionen Euro vergeben. Das Angebot lag 5,6 Prozent über den angepassten Kosten. Die Baustelleneinrichtung kostet rund 440.000 Euro. Das Angebot rangiert rund 24 Prozent unter den angepassten Kosten. Die Differenz ergibt sich aus den Kosten für die Containeranlagen, die sich im Eigentum der Firma befinden.

Ebenfalls einstimmig war die Versammlung für die Vergabe der Rückbauarbeiten zum Angebotspreis von rund 932.000 Euro. Hier blieb das vorliegende Angebot rund 63 Prozent unter den angepassten Kosten, weil je nach Bedarf an Recyclingmaterialien die Entsorgungskosten erheblich schwanken. Der Rahmenterminplan für die Baumaßnahme werde aktuell weiter umgesetzt, erläuterte Steffan. Die weiteren Vergabepakete könnten in den Sitzungen des Zweckverbandes in diesem Jahr und zu Beginn des nächsten Jahres verabschiedet werden. Die Verbandsverwaltung möchte zusammen mit dem Ludwigsburger Planungsbüro agn in den nächsten Wochen eine Strategie entwickeln, wie etwa "durch vergaberechtlich konforme Bündelungen gegebenenfalls bessere Marktpreise erreicht werden können".

Ziel sei die Einhaltung der Kostenobergrenze des Projekts, so Steffan: "Wenn wir neue Risiken sehen, sagen wir das sofort. Wir wollen nicht immer neue Zahlen präsentieren." In zwei der drei Vergaben des ersten Pakets kommt es zu Kostensteigerungen, in der Summe rund 1,3 Millionen Euro, die aber durch eine Risikorückstellung in Höhe von 1,5 Millionen Euro gedeckt sind. Die Baustelleneinrichtung beginnt am 28. Februar mit der Sperrung der Spoletostraße, die aus Gründen der Stellung eines Baukrans, der Zufahrt der Baustellenfahrzeuge und der Nutzung als Materiallager erforderlich ist. Außerdem dient die Sperrung der Sicherheit der Schüler und der Fußgänger, aber auch der Vermeidung von Baustellenverkehr in der Plankstadter Straße.

Die Erschließung des südlichen Teils der Baustelle erfolgt über das Grundstück der Firma Frankl & Kirchner am Odenwaldring. Die Parkplätze für das Bellamar können weiterhin über die Spoletostraße angefahren werden. Das Außengelände fällt für die Schule weg. Die neue Gemeinschaftsschule im Ganztagsbetrieb wird über ein neu gestaltetes Außengelände zur pädagogischen Nutzung sowie über Flächen für den Schulsport verfügen. Mit der Fertigstellung des Neubaus wird das alte Schulgebäude abgerissen. Die Sporthalle bleibt erhalten.

Läuft alles nach Plan, werden ab Frühsommer 2020 Schüler aus Schwetzingen, Plankstadt und Oftersheim in einem modernen Schulgebäude in funktionalen und integrativen Lernräumen unterrichtet. Baustellenmanagement, Ansprechpartner bei Beschwerden und Anregungen sowie Zeitplan werden bei einer Informationsveranstaltung am Dienstag, 20. Februar, 16.30 Uhr, in der Aula der Schimper-Gemeinschaftsschule vorgestellt.