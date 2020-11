Aufgrund eines Corona-Falls in der evangelischen Luther-Kindertagesstätte in Schwetzingen sind dort zurzeit 36 Kinder und fünf Erzieherinnen in Quarantäne. Foto: Lenhardt

Schwetzingen. (man) Die Situation an der Südstadt-Grundschule entspannt sich langsam wieder. Während zu Beginn der Woche noch sechs Klassen in Quarantäne waren, durften am Mittwoch zwei davon wieder zum Präsenzunterricht zurückkehren. Inzwischen befänden sich noch rund 80 Kinder in Quarantäne, erklärte Schulleiterin Kerstin Sittinger am Mittwoch. Ab Freitag könnten dann voraussichtlich alle Schüler wieder normal am Unterricht teilnehmen.

Die betroffenen Kinder hatten sich während der Herbstferien in Quarantäne begeben, weil eine Lehrkraft positiv auf das Coronavirus getestet worden war. Seit Montag werden sie zuhause digital unterrichtet und folgen dabei einem geregelten Tagesablauf. "Die Kinder starten jeden Tag mit einer Videokonferenz, bei der ihre Anwesenheit überprüft wird", berichtete Sittinger. Normalerweise ende der Schultag auch mit einer Videokonferenz. Ansonsten erhielten die Schüler Aufgaben und Arbeitspläne.

Für jede Klasse sind am Schultor zwei Briefkästen angebracht, wo die Eltern das Lernmaterial für ihre Kinder abholen und wieder zurückgeben können. Man habe aus der ersten Phase des Fernunterrichts im Frühjahr gelernt, erklärte Sittinger. "Damals haben manche Eltern bemängelt, dass sie wahnsinnig viel ausdrucken mussten. Das haben wir nun geändert." Wer zuhause keinen Computer zur Verfügung hat, konnte sich bei der Schule ein Endgerät ausleihen. "Wir haben momentan 20 Tablets an der Schule und diese Ende letzter Woche an Eltern verliehen, die angefragt hatten", erklärte die Schulleiterin. Insgesamt griffen fünf Familien auf dieses Angebot zurück.

Prinzipiell funktioniere der Fernunterricht gut, sagt Kerstin Sittinger. "Natürlich fanden die Eltern die Quarantäne-Maßnahmen unschön, das ist auch verständlich", so die Schulleiterin. Manche Familien mussten wegen der Quarantäne ihren Herbsturlaub abbrechen, viele Eltern kehrten ins Homeoffice zurück.

Das Gesundheitsamt habe alle Schüler, die in Quarantäne sind, aufgefordert, sich testen zu lassen. "Meines Wissens haben diese Tests mittlerweile auch bei den meisten Schülern stattgefunden", sagte Sittinger. "Bisher habe ich nur von negativen Testergebnissen erfahren", so die Schulleiterin. "Deshalb gehe ich davon aus, dass wir am Freitag alle wieder komplett in der Schule sind."

Eine ähnliche Situation erlebt derzeit auch das Team der Luther-Kindertagesstätte der Evangelischen Kirchengemeinde in Schwetzingen. Dort wurde ein Kind positiv auf das Coronavirus getestet, woraufhin sich 36 Kinder und fünf Erzieherinnen in Quarantäne begeben mussten. Diese dauere noch bis zum 9. November, erklärte Elfriede Fackel-Kretz-Keller vom Kirchengemeinderat.

Insgesamt werden in der Einrichtung 88 Kinder von 13 Erziehern betreut. Eine Kita-Gruppe befindet sich derzeit komplett in Quarantäne, sowie einige Kinder aus einer weiteren Gruppe. Alle anderen können den Kindergarten wie gewohnt besuchen. Die Erzieher und Kinder in Quarantäne müssen sich einem Corona-Test unterziehen. "Bisher sind uns nur negative Testergebnisse mitgeteilt worden", erklärt Fackel-Kretz-Keller. Auch von Symptomen habe niemand berichtet. Sie hofft, dass es dabei bleibt.

Um den kurzfristigen Personalausfall auszugleichen, mussten die Verantwortlichen einige Erzieher aus den Herbstferien zurückholen. "Wir hatten Glück, dass drei Personen im Urlaub waren und für ihre erkrankten Kollegen einspringen konnten", sagte Fackel-Kretz-Keller.