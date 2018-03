Weinheim/Jakarta. (alb/web/dpa) Ein mit einem Schwert bewaffneter Mann hat während eines Sonntagsgottesdiensts in Indonesien vier Menschen verletzt, darunter auch den aus Weinheim stammenden Jesuitenpater Karl-Edmund Prier. Man habe den Angreifer niedergeschossen und festgenommen, teilte die Polizei im Regierungsbezirk Sleman mit. "Es war ein Amoklauf", sagte ein Behördensprechersprecher. Der 81-jährige Prier habe den Gottesdienst zelebriert und sei am Kopf verletzt worden, erklärte der Jesuitenorden in Deutschland.

Karl-Edmund Prier. Foto: RNZ

Der wütende Mann sei in die Kirche gestürmt und habe begonnen, Gläubige zu beschimpfen, die nahe dem Eingang gesessen hätten, und das Schwert geschwungen. Dann sei der Angreifer zum Altar gestürmt, um den deutschen Priester anzugreifen. "Außerdem schlug er die Köpfe einer Jesus- und einer Marienstatue ab", berichteten die Jesuiten in Deutschland.

Die übrigen Verletzten seien Gottesdienstbesucher sowie ein Polizist, der versucht habe, den Angreifer zu stoppen. Die Hintergründe der Tat in der St. Lidwina-Kirche waren zunächst unklar. Auch zum Zustand der Verletzten war nichts bekannt. Bei dem Angreifer handelt es sich nach Behördenangaben um einen jungen Studenten. Der Mann liege im Krankenhaus und könne zurzeit nicht verhört werden, sagte der Polizeisprecher weiter.

Karl-Edmund Prier lebt seit 1964 in Indonesien, wo er sich der Schaffung und Weiterentwicklung der indonesischen Kirchenmusik widmet. Sleman liegt in der Provinz Yogyakarta auf der Insel Java in der Mitte des Landes. Indonesien hat die größte muslimische Bevölkerung weltweit, in dem Inselstaat leben aber auch viele Christen, Buddhisten und Hinduisten. In den vergangenen Jahren nahmen Angriffe auf religiöse Minderheiten in dem Land zu.

Priers Wurzeln liegen in Weinheim, 1937 wurde er in der Zweiburgenstadt geboren. 20 Jahre später trat als Novize in den Jesuitenorden ein. Von 1959 bis 1962 studierte er Philosophie und arbeitete bis 1963 als Musiklehrer am Kolleg Stella Matutina im österreichischen Feldkirch. Anschließend nahm er in Indonesien ein Theologiestudium auf. Seit 1971 leitet er das Zentrum für Liturgische Musik in Yogyakarta. Priers Bruder Rudolf und sein Neffe Christian führen in Weinheim einen Großhandel für Bäder, Heizung, Küchen, Öfen und Werkzeuge. Die Familie wollte sich gestern auf RNZ-Anfrage nicht zu den Geschehnissen in Indonesien äußern.

Karl-Edmund Prier hatte seine Arbeit vor vier Jahren in einem Online-Video der Jesuitenmission vorgestellt. Darin erzählte er, dass er seit seiner Jugend von der Tätigkeit als Missionar träumte: Als Teenager verschlang er das Buch "Der Fliegende Pater bei den Eskimos" von Paul Schulte. Ebenso wie dessen Figur wollte er zunächst dem Orden der "Oblaten der Unbefleckten Jungfrau Maria" angehören, entschied sich aber für die missionsfreudigeren Jesuiten. Einen Meilenstein in seinem Schaffen bildete das Zweite Vatikanische Konzil, das die katholische Liturgie kräftig umgekrempelte. So fiel es ihm zu, den katholischen Gottesdienst in der fernöstlichen Kultur zu verankern - mit Hilfe der dort traditionellen Musik. Inzwischen, so schilderte er, bilde man damit einen Gegenpol zur Popmusik im Land, die eher an westliche Vorbilder anknüpft.