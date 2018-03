Rhein-Neckar. (sha/lsw) Schwerstarbeit für Polizei und Rettungskräfte auf den Straßen der Region: Die B 3 musste nach einem Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen zwischen Wiesloch und Nußloch komplett gesperrt werden. Auf der B 39 bei Rauenberg wurde ein Motorradfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Auto lebensgefährlich verletzt, und in Brühl wurde ein zweijähriges Kind von einem Auto erfasst und erlitt dabei ebenfalls schwere Verletzungen.

Wiesloch/Nußloch: Auf der Bundesstraße 3 ging am Montagmittag zwischen Wiesloch und Nußloch gar nichts mehr. Nach einem schweren Unfall war die Straße komplett gesperrt worden - in beide Richtungen bildete sich ein kilometerlanger Rückstau. Wie die Polizei mitteilt, kam ein Opel aus gestern noch ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal mit einem Mercedes zusammen.

Dieser wurde in die Böschung geschleudert, der hinter seinem Lenkrad eingeklemmte Fahrer musste von der Feuerwehr befreit und schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in eine Heidelberger Klinik gebracht werden. Im Opel wurden der Fahrer und ein Kind leicht verletzt. Zwei dahinter fahrende Autos, die nicht rechtzeitig anhalten konnten, wurden leicht beschädigt. Rettungskräfte waren in großer Anzahl vor Ort. Nach der Erstversorgung der Verletzten mussten die Fahrzeuge geborgen und die Fahrbahn gereinigt werden.

Rauenberg: Ein 26 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall auf der B 39 bei Rauenberg schwer verletzt worden. Nach dem Zusammenprall mit einem Auto konnte am Sonntagabend bei dem Mann auch Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden, wie die Polizei mitteilte. Der Biker kam zu Fall, weil ein 51-jähriger mit seinem Auto den Fahrstreifen wechselte und dabei das Motorrad neben sich übersah. Der 26-Jährige wurde am Unfallort notärztlich versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von rund 19.000 Euro. Während der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten wurde der Verkehr am Unfallort vorbeigeleitet. Dabei kam es laut Polizeibericht zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Brühl: Schwerer Schock für eine Großmutter in Brühl: Ihr zweijähriger Enkel - der am Sonntagnachmittag zunächst mit ihr auf einem Gehweg stand - war plötzlich zwischen zwei geparkten Autos auf die Fahrbahn gerannt und dabei von einer 21-jährigen Fiat-Fahrerin erfasst worden. Das Kind wurde anschließend gegen eines der geparkten Autos geschleudert. Der Junge wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er stationär aufgenommen wurde. Über Art und Schwere seiner Verletzungen liegen laut Polizeibericht keine weiteren Informationen vor.