Von Harald Berlinghof

Hockenheim. "Was ist teurer als Bildung? Keine Bildung!", zitierte Hockenheims Bürgermeister Thomas Jakob-Lichtenberg den amerikanischen Präsidenten John F. Kennedy. Das mag tatsächlich langfristig gesehen so sein, doch bei der Summe, die in Hockenheim für die Umgestaltungen der Hartmann-Baumann-Schule (HBS) und der Theodor-Heuss-Realschule (THR) fällig wird, musste der ein oder andere Stadtrat schlucken. Immerhin geht es dabei um circa 20 Millionen Euro, welche die Stadt aufbringen muss. Trotzdem gab es aus Sicht des Gemeinderats keinen Weg an der Weiterentwicklung der beiden Schulen vorbei.

"Die Finanzierung ist eine harte Sache. Aber wir werden einen Weg finden", bekräftigte Adolf Härdle (Grüne). Ähnlich dachten auch die anderen Fraktionen und stimmten den Planungen zu, nur FDP-Stadtrat Klaus Daniel Jahnke hatte Bedenken, dass andere wichtige Projekte in Hockenheim deshalb auf die lange Bank geschoben werden und stimmte gegen den Beschlussvorschlag, die vorliegende Entwurfsplanung als Grundlage für den Förderantrag bei Land und Bund zu verwenden.

In Hockenheim hat man sich gegen eine generelle Ganztagesschulbetreuung für alle Schüler entschieden, sondern eine abgespeckte Variante mit der Bezeichnung "Grundschule Plus" favorisiert. Doch auch dazu ist ein Umbau der beiden Schulen notwendig. Der Gemeinderat hatte sich bereits für die sogenannte Variante 3 des Büros Jöllenbeck & Wolf für die HBS ausgesprochen.

Dabei soll eins der bisher bestehenden Gebäude zu einem dreistöckigen Schulgebäude umgebaut werden. Variante 3 soll nach Aussage des Planers die günstigste Variante sein und gleichzeitig den Anforderungen eines modernen Schulgebäudes entsprechen, berichtete Rektor Marcus Roth. Ein positiver Beschluss war jetzt nötig, weil die Frist für den Förderantrag Ende März ausläuft.

Rolf Fitterling, Fachbereichsleiter Finanzen, erläuterte die Kosten. Bei der Hartmann-Baumann-Schule werden sie über den Finanzplanungszeitraum 2018 bis 2021 gestreckt. Im Haushaltsplan 2018 sind 3,5 Millionen eingestellt und damit finanziert. Durch notwendige Veränderungen in der Planung - zum Beispiel einer Dreizügigkeit der Schule - sind aber spürbare Mehrkosten zu erwarten, gleichzeitig sind die zu erwartenden Fördersummen aufgrund gesetzlicher Änderungen geringer geworden. Damit verbleibt eine zusätzliche Summe von nochmals 3,5 Millionen Euro, die es zu finanzieren gilt. Der Umbau der HBS wird also insgesamt nach Abzug der Fördergelder sieben Millionen Euro kosten.

Bei der Realschule liegen die baulichen Veränderungen ebenfalls im Millionenbereich. Zu beachten ist dabei, dass die Planung für die THR über den Finanzplanungszeitraum hinausgeht und auch das Jahr 2022 und folgende erfasst. Die Kosten für den Umbau liegen nach Abzug der Fördergelder bei 13,4 Millionen Euro, wovon knapp zehn Millionen Euro noch nicht in den Haushaltsplanungen bis 2021 untergebracht sind, sondern erst ab den Jahren 2022 und folgende aufgebracht werden müssen. Die Suche nach Finanzierungsmöglichkeiten, ohne die Nachhaltigkeitssatzung zu umgehen, die zusätzliche Schuldenaufnahmen verbietet, kann also weitergehen.