Schriesheim. (cab) Christoph Oeldorf, der Bürgermeister von Wilhelmsfeld, war zum ersten Mal dabei. Also musste er im Schriesheimer Zehntkeller gestern Mittag ans Mikro und sich kurz vorstellen. Danach wünschte er allen "noch einen schönen Abend". Oeldorf schien doch schon mal dabei gewesen zu sein beim "Behördentag" auf dem Mathaisemarkt. Denn er wusste offenbar, dass dieser Tag für die Bürgermeister, Behördenchefs sowie Vertreter von Institutionen und Verbänden aus der ganzen Region früh beginnt. Und ganz nach Belieben und Terminkalender spät endet. Zu verlockend ist die Geselligkeit auf dem großen Wein- und Volksfest. Und zu abwechslungsreich das Programm.

Treffpunkt war morgens wie immer im Feuerwehrhaus. Hier zeigt der örtliche Kulturkreis in seiner diesjährigen Ausstellung einige Arbeiten aus dem Depot der Mannheimer Künstlernachlässe. "Reisen" ist das Thema. Es sind Bilder voller Eindrücke aus der Fremde.

Umgeben von dieser Kunst, schaffte es der Gastgeber, Schriesheims Bürgermeister Hansjörg Höfer, den Bogen zu den Verdiensten haupt- und ehrenamtlicher Flüchtlingsarbeit in den vergangenen Jahren zu schlagen. An diese Leistungen der Integration, so Höfer, werde man sich auch in Zukunft erinnern. Herausforderungen der Flüchtlingsunterbringung hätten Land, Kreis und Kommunen gemeinsam bewältigt. Populisten in ganz Europa und hierzulande würden dieses Thema für ihre Zwecke missbrauchen: "Sie wollen auf dieser Welle reiten. Aber wir wissen auch, was Nationalismus heißt. Wir sind nicht dazu bereit."

Klar ist die Linie des Bürgermeisters auch in Sachen Talstraße. Nach der Eröffnung des Branichtunnels, "sind wir jetzt Eigentümer der Talstraße. Wir haben uns nicht danach gedrängt." Die alte Ortsdurchfahrt in Richtung Odenwald und ehemalige Landesstraße ist in weiten Teilen total marode. Dass Schriesheim das nicht ganz alleine stemmen kann, ist dem Land wohl inzwischen klar. Außerdem soll es über ein Sanierungsgebiet die Chance geben, dem Quartier auch baulich ein neues Gesicht zu geben.

Über die Talstraße zogen die Gäste auch zum Zehntkeller, in dem beim ersten Viertel Wein nicht nur Oeldorf als "Novize" vorsprach, sondern unter anderen Ladenburgs Bürgermeister Stefan Schmutz, der Leiter der Direktion Polizeireviere beim Polizeipräsidium Mannheim, Dieter Hoffert, oder die CDU-Landtagsabgeordnete Julia Philippi aus Dossenheim. Danach ging es zum weiteren Vergnügen auf den Rummel sowie in die Straußwirtschaften und Zelte - mit offenem Ende.