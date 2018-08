Von Lisa Wieser

Altlußheim. Aus dem Schaufenster seines Friseursalons in Altlußheim schauen nicht nur Models mit angesagtem Oldschool-Look oder akkurat gepflegtem Barthaar, sondern auch Elvis Presley mit Schmachtblick und Tolle - an wilde Zeiten und Rock ’n’ Roll erinnernd. Und kaum betritt man den Salon erzählt Willi Dörr auch schon von seinem Museum, das inzwischen so spektakulär ist, dass nicht nur das Fernsehen aufmerksam geworden ist, sondern Besuchergruppen aus ganz Deutschland kommen.

An ein Museum hatte Dörr noch nicht dacht - damals, 1993, als er die Einrichtung aus einem alten Friseursalon kaufte. Zu sich in den Laden - der inzwischen in der fünften Generation geführt wird - wollte er alles stellen, zusammen mit dem Sammelsurium an Handwerkszeug und Friseurbedarf, das er in Kartons seines Vaters gefunden hatte. Doch im Laden war kein Platz dafür.

Also besuchte Willi Dörr kurzerhand den damaligen Altlußheimer Bürgermeister Ewald Hestermann sowie Schulrektor Rainer Heidemann und präsentierte seine Idee, ein Museum eröffnen zu wollen. Der Plan stieß auf fruchtbaren Boden: Ein Raum in der Schule sollte zum Museum umgewandelt werden. Doch es gab ein Problem: Die geburtenstarken Jahrgänge rückten an, die Schule brauchte Platz - also musste Dörr die Koffer packen, aber an Aufgeben verschwendete er keinen Gedanken.

Neues Ziel für das Museum wurde schließlich eine Wohnung in einem Mehrzweckgebäude direkt im Ortskern. Um finanzielle Mittel für einen Umbau zu generieren, gründete Willi Dörr den "Förderverein Friseurmuseum Altlußheim". Mit dessen Hilfe, aber auch mit der tatkräftigen Unterstützung vieler Ortsansässiger, wurden die Räume renoviert. Im Mai 2000 konnte er seinen Traum endlich realisieren.

Heute präsentiert das Museum auf interessante Weise die Geschichte des Friseurhandwerks der letzten Jahrhunderte. Über 4000 Exponate sind inzwischen zusammengekommen. Saloneinrichtungen von 1900 bis 2008, vom Jugendstil bis in die hochtoupierten 80er Jahre, Onduliereisen ab 1700, abenteuerlich aussehende Trockenhauben ab 1920, Dauerwellenheißgeräte ab 1910.

Dazu alte Haarföhns, Brenneisen für Locken, Rasiermesser und Becher, Haarbilder ab 1820, und Lockenwicklergeräte für Wasserwellen, für die die aufgewickelten und mit Petzern befestigten Lockenwickler über Elektrokabel erwärmt wurden.

Beim Rundgang durch das Museum kommt der Besucher schnell ins Staunen. Man erkennt sofort, wie eitel und schön zurechtgemacht die Männer schon anno dazumal waren. Und man fragt sich, ob die Frauen damals von den "Stromlockenwicklern" keinen Schlag bekommen haben. Auch die Onduliereisen, die über offenem Feuer erhitzt und bis zu 120 Grad heiß wurden, sorgen für Verwunderung. Wurden die Haare damit nicht geschädigt? "Nein", lacht Willi Dörr. "Der erfahrene Friseur hat das Onduliereisen zuerst an ein Zeitungspapier gehalten. Wenn es sich braun verfärbt hat, hat er es abkühlen lassen. War es trotzdem zu heiß, waren die Haare dann halt weg."

Neben allerlei Handwerkszeug ist auch vieles über den Friseurberuf und seine Geschichte zu erfahren. "Der Friseurberuf ist eine Berufung", sagt Dörr, der als mehrfach ausgezeichneter Friseurmeister mit seinen 74 Jahren noch immer im Laden steht.

Sein Sohn, der den Familienbetrieb führt, kann mit dem alten "Gelumps" weniger anfangen. Trotzdem ist er stolz, immerhin ist "Schnuteputzer’s Friseurmuseum" in Altlußheim das erste privat-öffentliche Friseurmuseum und das einzige seiner Art in Baden-Württemberg.

Info: Geöffnet ist das Museum an jedem zweiten Sonntag im Monat von 10 bis 12 Uhr. Im August ist Sommerpause. Einzel- und Gruppenführungen sind jedoch auch außerhalb der Öffnungszeiten nach Absprache möglich. Weitere Informationen: Förderverein Friseurmuseum Altlußheim, Rheinhäuserstraße 3, 68804 Altlußheim, Telefon: 06205/31923, Internet: www.schnuteputzer.de.