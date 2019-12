Heidelberg/Tuttlingen. (dpa-lsw/mün) Schneebedeckte Straßen und Glätte haben am Freitag in Teilen Baden-Württembergs zu Verkehrsunfällen geführt. In der Rhein-Neckar-Region blieb es hingegen ruhig. Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mannheim sagte, dass es am Freitagmorgen keine verkehrsbedingten Unfälle gegeben habe.

Auf der Autobahn A7 hingegen hat es starke Beeinträchtigungen gegeben, wie die Polizei vor Ort mitteilte. Vor der Anschlussstelle Oberkochen sei etwa ein Lastwagen in den Straßengraben gerutscht. Kurz danach seien im Stau drei weitere Lastwagen aufeinander aufgefahren.

Bei Ellwangen (Ostalbkreis) kamen den Angaben nach in Richtung Ulm zwei Autos von der Fahrbahn ab. Sie landeten im Straßengraben oder kollidierten mit der Mittelleitplanke. In der Gegenrichtung habe sich zudem ein Sprinter überschlagen. Die Unfälle verliefen laut Polizei glimpflich, es entstand meist nur ein Sachschaden.

Auch im Schwarzwald kam es wegen der winterlichen Verhältnisse zu Verkehrsbehinderungen und Unfällen mit überwiegend Blechschäden. Es seien aber auch Bäume unter der Last des Schnees eingeknickt. Am Feldberg herrschte nach Angaben der Polizei Schneekettenpflicht.

Auf schneebedeckter Fahrbahn ist eine 24 Jahre alte Autofahrerin bei Albstadt (Zollernalbkreis) ins Schleudern geraten und tödlich verunglückt. Die Frau war auf der Bundesstraße 463 in Richtung Balingen unterwegs, als sie die Kontrolle über ihren Wagen verlor und seitlich mit dem Auto eines 40-Jährigen zusammenprallte, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Frau starb demnach noch an der Unfallstelle. Der 40-Jährige wurde bei dem Unfall am frühen Morgen leicht verletzt. Einem Sprecher zufolge liege es nahe, dass unter anderem Schneeglätte Grund für den Unfall war. Die Bundesstraße war für die Unfallaufnahme mehrere Stunden lang gesperrt.