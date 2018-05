Spargel en masse gibt es derzeit an den Marktständen der Region, so wie hier in Schwetzingen. Foto: Lenhardt

Von Hans-Joachim Heinz

Schwetzingen. Viel Spargel für wenig Geld. Auf diesen einfachen Nenner kann man derzeit die Lage auf dem Markt für das königliche Gemüse bringen. Durch die plötzliche Wärme hat der Spargel der Region einen solchen Wachstumsschub erhalten, dass von einer regelrechten Schwemme gesprochen werden kann. "Der Markt ist sehr gut versorgt", betont denn auch Hans Lehr, der Geschäftsführer der Obst- und Gemüse-Absatzgenossenschaft Nordbaden (OGA).

Ein weiterer Auslöser für diese Spargelflut liegt bereits im Beginn der diesjährigen Ernte. Sowohl die Spargel aus dem erwärmten Anbau als auch die frühen Sorten aus den Sonnentunneln kamen verzögert in die Vollernte, gleichzeitig wuchsen die späteren Spargelvarianten aufgrund der warmen Temperaturen unerwartet früh im Eiltempo zur Ernte heran.

Das überdurchschnittlich große Angebot im Großhandel bringt allerdings den Spargelmarkt aus dem Gleichgewicht, die Folge davon sind absolute Niedrigpreise auf den Wochenmärkten und an den Verkaufsständen. Nutznießer dieses Überangebots ist der Verbraucher, der zu Schnäppchenpreisen erstklassige Ware kaufen kann. So ist der Spargel der Klasse eins bereits zu acht Euro pro Kilogramm erhältlich. Die Klasse zwei, ebenfalls von allerbester Qualität, lediglich mit optischen Unterschieden zur ersten Klasse, wird je nach Stangendurchmesser zwischen vier und sechs Euro pro Kilo angeboten.

Die preislich günstigste Variante ist jedoch der sogenannte Suppenspargel, hier können Liebhaber bei einem Kilogrammpreis von 2,50 Euro ordentlich ihrer Leidenschaft für die goldenen Stangen frönen. "Im Hinblick auf den anstehenden Feiertag und den darauffolgenden Muttertagssonntag steht einem ausgiebigen Spargelgenuss also nichts im Wege", kommentiert der Schwetzinger Spargelgroßhändler Armin Rohr die momentane Situation.

Was des einen Freud ist, ist des anderen Leid. Die Erzeuger sind nämlich alles andere als glücklich. "Diese Tiefpreise können sich auf Dauer ruinös auswirken. Die Erntekosten sind für die Bauern höher als sie derzeit mit dem Verkauf der Ware erwirtschaften können," analysiert Rohr und zeigt gleichzeitig viel Verständnis und Mitgefühl für die schlechte Vermarktungssituation der Spargelbauern. In Baden-Württemberg wird Spargel hauptsächlich in der südlichen Rheinebene rund um Freiburg und in Baden zwischen Baden-Baden und Mannheim auf einer Fläche von gut 2100 Hektar angebaut. Bundesweit ist die Anbaufläche rund 23.000 Hektar groß.

Für den Nachtisch ist ebenfalls gesorgt: Die ersten deutschen Erdbeeren aus Hochtunneln gibt es schon seit zwei Wochen. "Die Qualität ist sehr gut, die Früchte glänzen schön und sind sehr groß", betont OGA-Geschäftsführer Lehar. Zwar sind die roten Beeren noch ein teures Vergnügen, ein 500-Gramm-Schälchen kostet zwischen 3 und 4,50 Euro, aber nach dem offiziellen Beginn der Freilandernte am gestrigen Dienstag in Lautenbach im Ortenaukreis dürften auch hier die Preise sinken. Auf den Wochenmärkten der Region purzelten die Preise für Freilanderdbeeren jedenfalls binnen weniger Tage um fast die Hälfte von 4,90 auf bis zu 2,50 Euro pro 500-Gramm-Schälchen.