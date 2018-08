Von Harald Berlinghof

Schwetzingen. Der Schlossgarten ist eine grüne Oase mitten in der Stadt, selbst in Sommern wie diesem. Die Blumenrabatten blühen unermüdlich, die Rasenflächen sind sattgrün und die rund 300 Kübelpflanzen im Orangeriegarten fühlen sich wohl, weil sie regelmäßig bewässert werden. Gleichzeitig sprudeln Wasserspiele. Die Brunnen und Kanäle sind gut gefüllt und bieten angenehme Plätzchen zum Verweilen.

Lebenswichtig ist bei extremen Sommertemperaturen die künstliche Bewässerung für die Pflanzen des Gartens. Auf mehrere Tiefbrunnen greifen die Schlossgärtner zurück, um die Pflanzen zu bewässern und um die Wasserspiele in den Brunnen zu betreiben. Bereits am Eingang zum Schloss im Ehrenhof laufen an heißen Tagen schon früh morgens die Sprinkleranlagen. Sie werden mit Grundwasser aus dem Wasserwerk versorgt und bleiben - wenn nötig - oft den ganzen Tag in Betrieb. Die Pflanzenrabatten und Buchsbaumornamente, aber auch die Rasenflächen im Bereich des Haupteingangs werden damit ununterbrochen beregnet.

Michael Gieser macht seinem Namen beinahe alle Ehre. Mit 10 000 Liter Wasser im Tank gießt er die Linden. Foto: Lenhardt

Zusätzlich sind zwei Kleinlaster mit 1000-Liter-Tanks den ganzen Tag unterwegs, um die Kübelpflanzen zu wässern. Olivenbäume, Feigen, Oleander, Bananen, Palmen, uralte Bäumchen und Wandelröschen, Lorbeer oder Hibiskus warten sehnsüchtig auf die kalte Dusche. "Da brauchen wir eine ganze Woche, bis wir damit durch sind. Und dann geht es wieder von vorne los", erklärt Helmut Krupp, Gartenbaumeister im Schlossgarten.

Zusätzlich kommt an heißen Sommertagen ein Landwirt mit Traktor und 10.000- Liter-Tank in den Garten, um die Lindenspaliere und die Bäume mit Wasser zu versorgen. Er nimmt das Wasser aus dem Arionsbrunnen. Seine Saugschläuche füllen den Tank in sechs Minuten. 30.000 bis 40.000 Kubikmeter Wasser verbraucht die Schlossgärtnerei in einem normalen Jahr, so Krupp. In einem Jahr wie diesem müsse man mit deutlich mehr rechnen. Umsonst ist das Grundwasser für den Schlossgarten nicht. Im vergangenen Jahr musste man laut Landratsamt Heidelberg insgesamt 4228 Euro an Wasserentnahme-Entgelt überweisen. Ein Teil der Summe entfällt auf die Schlossgärtnerei, ein anderer ist für den Betrieb der Wasserspiele fällig.

Die gesamte Wasserversorgung des Gartens ist seit der Zeit von Kurfürst Carl-Philipp durch ein ausgeklügeltes System gesichert. Im Auftrag von Kurfürst Carl-Theodor hat der Brunnenmeister Thomas Breuer dann das System - basierend auf dem Unteren Wasserwerk, das heute im Maschinenweg liegt - erdacht. Heute versorgt es gemeinsam mit dem "neuen" Oberen Wasserwerk von 1770 in der Zeyherstraße den Schlossgarten mit Grundwasser. Lange Zeit war es der Leimbach, der mit Wasserrad, Speichenrad und Zahnrad, die ineinandergriffen, Grundwasser mit mechanischen Pumpen nach oben beförderte.

Heute leisten das elektrische Pumpen, die aus 26 Meter Tiefe Grundwasser nach oben in ein 16 Meter hoch gelegenes Becken befördern. Von dort fließt das Wasser über ein Leitungssystem direkt zum zentral gelegenen Arionsbrunnen, um dort aus dem Maul des Delfins in die Höhe zu schießen. Und zwar genauso hoch wie das Auffangbecken im Wasserwerk - 16 Meter. "Das funktioniert nach dem physikalischen Prinzip der kommunizierenden Röhren", erklärt Ralf Wagner, Kunsthistoriker und Konservator der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württembergs.

Schon zu Zeiten von Carl-Philipp schaffte man es so, die Wasserspiele zwölf Stunden lang in Betrieb zu halten. Eine Ausnahmeleistung. Weder in Versailles noch im Petershof von Sankt Petersburg, schon gar nicht in Schloss Sanssouci, konnte man da Carl-Theodor das Wasser reichen. Die Fontänen dort waren teilweise zwar höher als in Schwetzingen. Aber mit dem Funktionieren war das so eine Sache. Der französische Sonnenkönig Ludwig XIV. ließ sich von seinen Hofgärtnern austricksen. Er wählte immer denselben Spazierweg durch seinen Garten. So wusste man genau, wann welches Wasserspiel laufen musste - nach dem Vorbild der potemkinschen Dörfer wurden ihm "potemkinsche Wasserspiele" vor Augen geführt.

In Schwetzingen erinnert sich niemand mehr, dass die Wasserspiele irgendwann wegen Wassermangels ausgefallen wären. Das Grundwasser fließt zuerst mit hohem Druck zum Arionsbrunnen, von dort werden vier kleine sich drehende Kronenfontänen gespeist. Weiter fließt das Wasser zum Vogelbad und zur Galathea, bevor es in den Orangeriegraben fließt.

Der läuft über ein Wehr zurück in den Leimbach. Eine zweite Leitung führt vom Unteren Wasserwerk zum römischen Aquädukt und zum Wasserfall. Eine weitere Leitung bedient von dort aus beispielsweise die Wasser speienden Vögel hinter dem Badhaus, die Apollo-Kaskade, die Wasser speienden Hirsche oder auch die Tröpfelberieselung am moosbedeckten Panfelsen. Ein herrliches Schauspiel. Und ein mechanisches Wunderwerk.