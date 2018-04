Von Anna Becker

Schwetzingen. Ein ganzes Geschwader an Putzfrauen, Mägden, Zofen und Obristen verwandelte am ersten sonnendurchtränkten Sonntag dieses Frühlings das Schloss in eine Art "summenden Bienenkorb". "Wo ist die Kolonne" - das wenig zarte Stimmchen des Herrn Obristen Hofmarschall Graf von Eschenbeck war kaum zu überhören. Katharina Kärchner zog die Schultern tiefer. Die Zofe der Kurfürstin, die im Leben des 21. Jahrhunderts Oxana Braun heißt, konnte kein Stäubchen mehr entdecken.

"Und die Latrinen? Sind die Latrinen geleert?" Der Hofmarschall kannte kein Erbarmen. Nur noch zwei Tage, bis der Kurfürst mit dem ganzen Hofstaat nach Schwetzingen reisen wird, um in der Sommerresidenz zu leben. Und nichts scheint getan ...

Der Saisonauftakt im Schloss kam in diesem Jahr wahrlich lebendig daher: "Der Hof kommt", lautete das Motto für alle Gästeführer, und so gab es Führungen im Halbstundentakt, die sich eigens auf die Vorbereitungen konzentrierten. Was geschah eigentlich, wenn der Kurfürst mit Hunderten Menschen anreiste? Putzen, kochen, lüften? Bärbel, das Kammermädchen, wusste Bescheid. "Das Verbeugen müssen wir noch üben", erklärte sie ihren Begleitern in der Schlafkammer des Kurfürsten. "Gerade verbeugen wegen den Schnürleibchen, aber immer schön sittsam gucken."

Der Elisabeth Auguste, wie die sittsame Bärbel verriet, der laufe sie nicht gerne über den Weg. "Man muss sich das ja mal vorstellen: Ihr Opa war hier Kurfürst. Wäre sie ein Mann gewesen, wäre sie jetzt Regentin."

Aber zurück zum Staub. Jedes Körnchen muss aufs sprichwörtliche Korn genommen werden. "Wo ist das Bettzeug?", leitete die Zofe just die Hektik des Hofmarschalls an die Rangniederen weiter. Oh weh, im Speisezimmer muss ja auch noch eingedeckt werden. Der Herr Obrist war da schon wieder verschwunden und murmelte etwas davon, dass er solche Zustände noch nicht einmal in Versailles gesehen habe.

Schnell die Röcke gerafft und sich auf den Weg gemacht. Bärbel lächelt noch einmal die "Demokraten" in ihren Beinkleidern an: "Ich hab gehört, ihr wählt Euren Herrscher? Und ihr habt so viele Kerzen, dass ihr sie Glühbirnen nennt?" Für sie käme das nicht in Frage. Sie esse morgens ihren Brei und die Biersuppe, gehe mit dem Abend ins Bett und stehe mit den Hühnern wieder auf.

Und vor allen Dingen trage sie praktische Röcke. Da lasse es sich viel besser putzen. Und genau das müsse sie nun wieder erledigen, blinzelte sie, denn die Zofe sei eine, mit der nicht zu spaßen sei.

Die Führungen fanden bei den Gästen sichtlich Gefallen. Der Schlossgarten und die Gemächer füllten sich mit Menschen, die den Samstagabend gerne einmal dafür verwendeten, zu sehen, wie es sich im alten Gemäuer so anfühlte, wenn der Kurfürst mitsamt seines kompletten Hofstaates nach Schwetzingen kam.