Von Hans-Joachim Heinz

Schwetzingen. Irgendwie scheint der Veranstalter von "Schloss in Flammen", der Operngala unter freiem Himmel, einen Pakt mit dem Wettergott geschlossen zu haben. Bei der elften Auflage der beliebten Reihe - dabei zum siebten Mal im Schwetzinger Schlossgarten - regnete es zwar noch bis kurz vor Vorstellungsbeginn. Doch die mit Regencapes und Folien-Überwürfen gewappneten knapp 5000 Besucher konnten ihre Utensilien bereits bei den ersten Klängen des Orchesters des Nationaltheaters Mannheim wieder einpacken.

Was folgte, waren drei Stunden musikalischen Hochgenusses und Akteure auf der Bühne, die alles gaben. Da ist in erster Linie Generalmusikdirektor Alexander Soddy zu nennen, der sein spielfreudiges Orchester mit so viel Verve dirigierte, dass er am Ende völlig durchgeschwitzt den Applaus des begeisterten Publikums entgegennahm. Doch auch die Solisten, Julia Faylenbogen, Nikola Hillebrand, Sophie Rennert, Juray Hollý, Irakli Kakhidze und Jorge Lagunes, liefen zur gesanglichen Hochform auf. Und Moderator Christian "Chako" Habekost griff die Kritik der RNZ aus dem vergangenen Jahr auf, verzichtete auf Altbekanntes und baute seinerseits missglückte Opernrezensionen in seine gewohnt launigen Anmoderationen ein. Dabei brillierte er wieder einmal mit pointiertem Kurpfälzer Mutterwitz.

Auch die Rahmenbedingungen für diese Gala hätten nicht besser sein können. Durch die neue LED-Leinwand waren die Protagonisten selbst auf den weiter von der Bühne entfernten Plätzen klar und deutlich zu erkennen. Die Anlage war hervorragend ausgesteuert und bescherte dem Publikum ein absolutes Klangerlebnis. Und zu guter Letzt war Soddy (Habekost: "Der ist Thailänder von Beruf, der lächelt die ganze Zeit") bei der Auswahl des Programms mit romantischen Arien des Verismo vor der Pause und französischen Stücken aus dem 19. Jahrhundert nach der Unterbrechung ein überaus glückliches Händchen beschieden. "Das war das bisher Beste, was bei dieser Gala zu Gehör gebracht wurde", war denn auch eine Stammbesucherin voll des Lobes über die Zusammenstellung.

Natürlich braucht es bei solch einer Veranstaltung Gassenhauer der Klassik wie "La donna è mobile" aus Verdis "Rigoletto" oder die "Suite No. 1" aus Bizets "Carmen". Doch es ist ebenso reizvoll, bisher wenig Bekanntes wie etwa das wunderbare Blumenduett aus Léo Delibes "Lakmé" kennenzulernen. Selbst wenn einige hier zu früh mit dem Applaus einsetzten: Bei dieser Oper für alle gibt’s dafür keine strafenden Blicke vom Nachbarn. Es ist einfach eine ungezwungene, lockere Atmosphäre, die sich auf alle überträgt. Insbesondere die Besucher auf den so genannten Picknickplätzen spiegeln diese Stimmung mit einem ungeheuren Einfallsreichtum an Kostümen und Ausstattung wider. Und derjenige, der meinte, zu Richard Wagner würde kein Synchronfeuerwerk passen, wurde von Renzo Cargnelutti eines Besseren belehrt. Zum "Liebesverbot" zauberte der Feuerwerkskünstler nicht nur die gesamte Palette von Pyrotechnik an den Himmel über dem Schlossgarten, sondern ließ es gleichzeitig auch ordentlich krachen. Mit Englands heimlicher Nationalhymne "Pomp and Circumstance" von Sir Edward Elgar als Zugabe wurden die Besucher hochzufrieden in die Nacht entlassen.