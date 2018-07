Von Alexander Albrecht

Mannheim. Wäre Justin Timberlake nicht eben dieser Weltstar, würden die feierwütigen Fans wohl auf die Barrikaden gehen, sich den Burschen schnappen und wieder auf die Bühne zerren. Denn dieses musikalisch, optisch und tänzerisch hinreißende Konzert in der nicht ganz ausverkauften SAP Arena kann doch nicht schon nach fast exakt zwei Stunden ohne Zugaben zu Ende sein, oder?

Stattdessen verschwindet Timberlake am späten Freitagabend in einer Nebelwand. Die letzten Zeilen des Megahits "Can’t Stop the Feeling" sind gesungen, Licht an, die Party ist vorbei.

Enttäuschung macht sich auf dem Heimweg in den Autos und Straßenbahnen trotzdem nicht breit, eher stellt sich Glückseligkeit ein - und das Gefühl, bei einem der besten Gigs der letzten Jahre in der Arena dabei gewesen zu sein. Schon lange vor dem Auftritt des coolen Beaus hat sich die Halle in einen riesigen Club verwandelt.

Die animierfreudige Gruppe The Shadowboxers und ein DJ als Anheizer katapultieren die Vorfreude in höchste Höhen. Lässt sich das überhaupt noch steigern? Aber sicher.

Denn dann tänzeln sie gut gelaunt aus dem gewaltigen Lichtkorridor hervor: vier Bläser, zwei Gitarristen und ein Bassist, vier Backgroundsänger, zwei Keyboarder, zwei Drummer und sechs Tänzer. "The Tennessee Kids" nennt sich die Entourage des aus Memphis stammenden Timberlakes. Was niedlich klingt, ist eine Combo aus erstklassigen Künstlern, die fast alle das Zeug hätten, selbst der Top-Act zu sein.

Doch diese Rolle bleibt dann doch dem 37-jährigen Timberlake überlassen, der von rund 12.000 Fans ohrenbetäubend laut begrüßt wird - darunter viele Frauen, die für ihren Justin ihr aufreizendstes Outfit aus dem Kleiderschrank gekramt haben und zum Mädelsabend Prosecco schlürfen. Und sie werden nicht enttäuscht. Purer Sex: Schon zu den vibrierenden Beats des Openers "Filthy" baggert Timberlake seine Tänzerinnen an und legt perfekt einstudierte Moves aufs Parkett, die an Michael Jacksons beste Zeiten erinnern.

Anders aber als der "King of Pop" ist der ehemalige Boygroup-Sänger wesentlich nahbarer. Dazu hat sich die Timberlake-Crew einiges einfallen lassen. Von der nach hinten offenen Hauptbühne aus schlängelt sich ein weitläufiger Catwalk durch die Halle. Mehrere riesige, bannerartige Projektionsflächen, die nach unten ausfahren, sorgen in der Mitte und an den beiden Enden dafür, dass jeder einen guten Blick auf das Idol werfen kann. Nicht weniger spektakulär sind die gigantischen Laser, die einer ohnehin schon opulenten Show noch die Krone aufsetzen und die teils roboterartigen Klänge des ersten Teils, etwa bei "Sexy Back", eindrucksvoll visualisieren.

Hin und wieder schüttelt der durch und durch sympathisch wirkende Timberlake Hände und lässt sich sogar für Selfies verewigen. Ein Star zum Anfassen, und das ist an diesem Abend keine Floskel. Der funk- und hitgeladenen ersten Stunde mit Justin folgt quasi ein zweites Konzert. Das steht ganz im Zeichen des Titels der Tour: "Man of the Woods".

Und damit ist auch klar, welcher Bedeutung das Dutzend karger und illuminierter Bäume auf dem Laufsteg zukommt. Nachdem Justin Timberlake ("One of my favourite things, when I come to Germany, is to drink") und seine Combo einen Schnaps gepichelt haben, verziehen sie sich zur Jamsession ans echte (!) Lagerfeuer auf der kreisrunden Nebenbühne. Und schaffen einen intimen Rahmen für innige Momente im Publikum.

In bester Zeltlager-Manier haben sich Sänger und Musiker in Flanellhemden geworfen. Timberlake greift sich die Westerngitarre, stimmt unter dem von Handykameras erzeugten Sternenhimmel eine Ballade an und demonstriert, dass er auch gesanglich gereift ist. Dabei wird er zum Primus inter Pares, der mit seinen gleichgesinnten Freunden frei von Choreos ungewohnte, neue Bluesnummern zum Besten gibt. Überhaupt macht es Timberlake aus, dass er seiner Band viel Spielraum gewährt, die diesen auch kunstvoll nutzt. Allen voran Kevin Williams. Der Mann spielt die Tuba ebenso gekonnt wie die Posaune und sogar (!) die Querflöte.

Am Lagerfeuer sitzend, gönnt Timberlake auch seinen vier bockstarken Background-Sängern einen Solo-Kurzauftritt mit einer Coverversion. Wobei besonders Nicole Hurst heraussticht, die im Rampenlicht Lauryn Hills "Ex-Factor" gänsehauterregend intoniert. Den überragenden Mittelteil vollendet das wunderschön-getragene "What Goes Around ... Comes Around", begleitet von einem Chor aus 12.000 Kehlen.

Zum Finale wirft Timberlake noch einmal die Hitjukebox an. Bei "Say Something", "Rock your Body" und "Cant‘ Stop the Feeling" erreicht die Stimmung den Siedepunkt. Am Schluss steht Timberlake ganz allein auf der Bühne und sagt auf Deutsch noch "Gute Nacht, Mannheim!". Leiser Abgang eines großen Künstlers unserer Zeit.