Von Peter Wiest

Mannheim. Kaum zu glauben, dass da vorne ein echter 68-er auf der Bühne steht beziehungsweise überwiegend sitzt - zumindest nach Lebensalter. Ja, Peter Maffay sieht man die Jahre wahrlich nicht an, die an ihm scheinbar spurlos vorüber gegangen sind, als er zu Beginn seiner neuen "Unplugged"-Show auf die Bühne der SAP Arena joggt. Ob der Sänger tatsächlich das Lebensgefühl verkörpert, das man diesen 68-ern nachsagt, kann man getrost dahingestellt sein lassen an diesem Abend.

Ja, natürlich: Maffay ist weder musikalisch noch sonst der Inbegriff des klassischen Revoluzzers. Fakt jedoch ist: Seine Musik begeistert Menschen gleich mehrerer Generationen - und reißt sie, wie dieses Konzert wieder einmal beweist, förmlich von den Sitzen. Und zumindest so ein kleines bisschen was Revoluzzerhaftes hat er doch auch noch an sich - was der Auftritt in Mannheim ebenfalls belegt.

Was muss da für eine riesige Sehnsucht wohnen in jedem dieser zehntausend Maffay-Fans, die am Samstagabend in die Arena geströmt sind! Eine Sehnsucht danach, einfach mal wieder für ein paar Stunden vollkommen unbeschwert sein zu können, sich rundum gut zu fühlen, zu klatschen, zu johlen, zu tanzen und mitzusingen. Da spielt’s doch gar keine Rolle, ob die Musik, die da von der Bühne kommt, Rock, Pop, Schlager, Ballade oder vielleicht sogar Chanson heißt. Was zählt, sind vielmehr die magischen Momente. Und von denen schafft Peter Maffay einige an diesem Abend für sein Publikum, aber sichtlich auch immer wieder für sich selbst. Das beginnt schon, wenn er - ganz Rocker, der er immer noch ab und an mal sein will - auf seiner Harley als Zeichentrick-Animation auf der riesigen Leinwand hinter der Bühne braust und pünktlich in der Arena ankommt.

Alles andere als leise

Jetzt ist er da, "der Mensch, auf den du wartest" - und startet mit diesem und anderen Songs mit hohem Wiedererkennungswert für das Publikum. Das steht ab dem zweiten Lied fast nur noch. Noch magischer wird‘s dann sozusagen von Gast zu Gast: Maffay hat "hohen Besuch", wie er es nennt, mitgebracht auf dieser "Unplugged"-Tour, die zwar mit akustischen Gitarren, sonst aber mit kompletter Band und alles andere als leise daherkommt.

Johannes Oerding ist dabei, natürlich auch bei den "Sieben Brücken", und glänzt stimmlich ebenso wie Philipp Poisel, der ebenfalls das eine oder andere Lied mit anstimmt. Alt-Star Tony Carey gibt eine mitreißende Version seines Superhits "Room with a View" zum Besten - und am Ende kommt sogar noch Adel Tawil auf die Bühne und gesteht, dass er "nie erwachsen werden wollte".

Dazwischen zeigt Maffay selbst immer wieder, wer der Chef des Ganzen ist - mal einfach nur mit Liebesliedern wie "Ewig" oder "Du"; dann aber auch mit zeitkritischen Songs wie "Eiszeit" oder "Wenn der letzte Regen fällt" (noch so ein magischer Moment). Dazwischen dann auch mal mit einer direkten Ansprache ans Publikum und der rhetorischen Frage, wer eigentlich Atomraketen braucht (ist er doch ein echter 68-er?) - oder einer medley-artigen Folge von sechs oder sieben seiner Hits, bei der wieder die ganze Arena mit tanzt.

Und als alle schon befürchten, die Show sei vorbei, taucht er sogar noch mal zusammen mit Johannes Oerding am anderen Ende der Arena mitten im Publikum auf und singt "Leuchtschrift" und "Siehst du die Sonne nicht" - noch mehr Magie.

Entstanden ist die neue Show übrigens - wie so viele von Maffay selbst, von Udo Lindenberg und anderen Künstlern - gar nicht weit weg von der SAP-Arena, im Showlabor bei Epicto in Edingen-Neckarhausen. Maffay und seine Musiker waren dafür regelmäßig zu Gast dort, erzählt Firmenchef Michael Schenk am Rande des Konzerts. So auch zur so genannten finalen "Kreativabnahme". Die Lichttechnik hat einmal mehr Günter Jäckle geschaffen; für die "Bildwelt" auf der Bühne zeichnet der gebürtige Heidelberger Martin Häusler verantwortlich.