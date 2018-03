Von Sebastian Blum

Mannheim. Pfiffe hallen durch die SAP-Arena. Okkulte Klänge umschmeicheln blaue Lichter auf der Bühne. Die tiefe Saite einer E-Gitarre wummert. Ganz hinten im Dunkeln positionieren sich die Seemänner von Santiano. Applaus rollt wie Wellen an, auf einer riesigen Leinwand öffnen sich die Schotten. "Ja, Monnem, endlich sind wir bei Euch. War ’ne schwierige Geburt." Mit diesen Worten beendet Frontmann und Bassist Hans-Timm "Timsen" Hinrichsen die Zeremonie. Dann verlässt das Schiff den Hafen.

Und begibt sich ins "Auge des Sturms". So lautet das aktuelle Album der Shanty-Rocker aus Schleswig-Holstein. Die Seefahrt bleibt auch auf der vierten Studioplatte die alles bestimmende Metapher für die Höhen und Tiefen des Lebens. Lieder wie "Ich bring dich heim" berühren die Seelen der Zuschauer, eine Dame in der ersten Reihe sitzt auf der Stuhlkante und singt jede Zeile aus vollem Leib mit.

Doch während "Pete" Sage an der Geige bei "Gott muss ein Seemann sein" und "Liekedeeler" zur Höchstform aufläuft, ist das Mannheimer Publikum an die Stühle auf dem Parkett gefesselt. Sie klatschen, einige wollen aufstehen, vereinzelt wird sogar getanzt. Nur etwa 100 Gäste dürfen dem wilden Fidelspiel in einem abgegrenzten Bereich auch stehend huldigen. Sobald ein Gast aber dem Mittelgang zu nah kommt, wird er von Security-Mitarbeitern eingeholt. "Seit Paris ist das so", sagt eine Sicherheitsbedienstete und zuckt mit den Schultern. "Die sollen froh sein, wenn Stimmung ist. Typisch deutsch", meint ein Gast auf der Tribüne.

Dabei kitzeln mindestens die Hälfte der 27 Lieder an diesem Abend alle Körpermuskeln, die Zuschauer auf dem Mannheimer Eis sitzen auf heißen Kohlen. "Ihr sollt tanzen!", brüllt Timsen bei "Ihr sollt nicht trauern". Aber wie denn? Endlich kommen auch die Band-Mitglieder Andreas Fahnert, Björn Both, und Axel Stosberg ganz nach vorne an den Bühnenrand und überwinden die viel zu große Distanz zum Publikum. Das zeigt Wirkung: Selbst ein Herr mit Krücken in der siebten Reihe erhebt sich, die Zuschauer lassen sich antreiben und setzen sich erst wieder, als Timsen mit "Weh mir" melancholische Töne anschlägt.

Die Mischung aus rauer und einfühlsamer Musik erinnert oft ein bisschen an Bands wie Rammstein oder Schandmaul. "Alle, die mit uns auf Kaperfahrt fahren" könnte ohne Weiteres die Filmmusik zu "Fluch der Karibik" sein. Doch auf Rammstein-Konzerten steht die Bühne die Hälfte der Zeit über in Flammen. Die vier kurzen Infernos, die sich Santiano ausgedacht haben, wirken dagegen beinahe so brav wie die Bestuhlung. Doch dann, nach zwei Stunden, leitet der 2012 erschienene Markensong "Santiano" die Zugabe ein, und endlich darf jeder nach vorne. Manche zücken nur das Smartphone, andere beginnen zu hüpfen. "Segel hoch, volle Fahrt, Santiano", hallt es durch die ganze Arena. Am Ende dann doch noch.