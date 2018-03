Von Anna Becker

Schwetzingen. Mit Wonne in die Sonne: Der Saisonstart in Schloss und Garten Schwetzingen dürfte für jeden Besucher etwas parat halten, das ihn fasziniert. Dies beschworen jetzt zumindest Michael Hörrmann, Geschäftsführer der Staatlichen Schlösser und Gärten, Sandra Moritz, die Leiterin der Schlossverwaltung, und Konservator Ralf Wagner.

Gemeinsam stellten sie das umfangreiche Programm für 2018 vor, das die Zahl der Besucher nochmals in neue Höhen treiben soll. Mit knapp einer dreiviertel Million Gästen sei das vergangene Jahr bereits äußerst gut gelaufen, waren sich die drei einig. "Wir sind stolz auf diese kontinuierliche Akzeptanz der Besucher", sagte Hörrmann bei einem Pressegespräch.

Im Gegenzug müsse man aber auch "einiges bieten", so der Fachmann für Schloss und Garten, "um die Menschen mit dem kulturellen Erbe in Kontakt zu bringen, denn das ist lebendiger Denkmalschutz". Um das Besuchererlebnis dauerhaft zu verbessern und die Menschen auch ein zweites oder drittes Mal in Schloss und Garten zu locken, habe man sich für 2018 einiges einfallen lassen, so Hörrmann.

Über allem steht das die Schlösser in Baden-Württemberg verbindende Jahresmotto "Von Tisch und Tafel". In Schwetzingen können die Gäste ihrem Kurfürsten auf dessen kulinarischen Pfaden folgen. "Wir erzählen eine Geschichte", kündigte Wagner mit Blick auf die Kulinarik an. So stand beispielsweise Kaffee hoch im Kurs der Menschen im 18. Jahrhundert. Fair gehandelt ist er jetzt als kurfürstliche Version käuflich erwerbbar. Dazu gibt es feine Elisabeth-Auguste-Törtchen - des Kurfürsten Ehefrau ist damit verewigt - einer örtlichen Bäckerei oder auch Mannheimer Pralinen, die mit Orangenwasser und Vanille gewürzt wurden.

Bei einer Führung mit anschließender Kaffeetafel können die Gäste des Schlosses alles hautnah erleben und verkosten. Neu sind gleich zwei kulinarische Angebote: Beim "Churfürstlichen Dinée" empfangen Hofbedienstete die Besucher und servieren ein auch optisch ansprechendes Menü. Eine "Barocke Tafelei" wird hingegen deftige Köstlichkeiten servieren.

Ein Picknickkonzert feiert im Seepferdchengarten Premiere: Am 10. Juni können Gäste - möglichst kostümiert - ihre mitgebrachten Körbe voller Leckereien öffnen und bei Live-Musik der Rhine-River-Big-Band einen Vormittag im Freien genießen.