Rhein-Neckar-Kreis. (dpa/pol/run) Aufgrund des Orkans "Sabine", verbunden mit starken Windböen und Starkregen sind Polizei und Feuerwehren seit Sonntagabend in der Region im Dauereinsatz. Richtig los ging es ab ca. 3 Uhr am Montagmorgen, als die Polizei praktisch im Minutentakt zu Einsätzen in der gesamten Region gerufen wurde. Bis 7 Uhr wurden bisher insgesamt 107 Polizeieinsätze dokumentiert. Dabei waren die Gegenden um Weinheim/Ladenburg, Wiesloch/Sandhausen, Schwetzingen/Oftersheim und Sinsheim/Waibstadt besonders betroffen.

Zwanzig umgestürzte Bäume, die größtenteils auch auf Fahrbahnen wie die Autobahnen 5 und 6, sowie die Bundesstraßen 291,292, 38, 39 und die Landesstraßen 532, 536, 546, 597 ragten, wurden beseitigt. Aufgrund der Aufräumarbeiten mussten teilweise die Straßen kurzfristig voll gesperrt werden.

In Sandhausen beschädigte ein umgestürzter Baum zudem ein Wohnhaus. In Mannheim wurden überwiegend Wellbleche, Baustellenschilder und Verkehrszeichen aus ihren Verankerungen gerissen. Über alle Fahrbahnen der B38a ragte kurz nach 3 Uhr ein Baum, der den Einsatz der Feuerwehr notwendig machte.

Ein Lastwagen-Teil ist bei Eppingen (Kreis Heilbronn) im Sturm auf ein Auto gekracht. Ein Mensch wurde dabei schwer verletzt.

Vergleichsweise glimpflich kam Heidelberg davon. Bis jetzt sind nur wenige Einsätze bezüglich umgestürzter Bauzäune und Baustellenschilder gemeldet worden. Die Höhe des Gesamtschadens lässt sich noch nicht beziffern. Es wird noch mit weiteren Polizeieinsätzen im Laufe des Montagvormittages in der gesamten Region gerechnet.

Alle Busse und Bahnen der RNV fahren aufgrund der gefährlichen Situation aktuell nicht. Ab 12 Uhr soll der Verkehr aber schrittweise wieder aufgenommen werden.

Auch die Deutsche Bahn stellte den Verkehr in der Region komplett ein. Betroffen sind der Fernverkehr, die Regionalbahnen und die S-Bahnen.

Die Bergbahn in Heidelberg fährt heute nur zwischen Kornmarkt/Altstadt und Molkenkur regulär. Der Verkehr zwischen Molkenkur und Königsstuhl ist wegen des Sturms eingestellt.

Derweil warnt das Kreisforstamt Rhein-Neckar vor Waldbesuchen. "Das Betreten des Waldes ist lebensgefährlich", warnt Amtsleiter Manfred Robens und ergänzt: Auch in den nächsten Tagen sei das noch sehr gefährlich: "Häufig treten Astabbrüche oder umstürzende Bäume erst mit Verzögerung nach einem Sturm auf. Das Kreisforstamt warnt deshalb dringend vor den Gefahren im Wald und rät von Waldspaziergängen bis Ende dieser Woche ab."

Aufgrund der verstreuten Lage der Sturmwürfe wird die Aufarbeitung noch Zeit in Anspruch nehmen. Bis alle Waldwege wieder frei sind, kann es deshalb noch einige Zeit dauern.

Update: Montag, 10. Februar 2020, 10:21 Uhr