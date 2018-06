Von Harald Berlinghof

Mannheim. Noch stehen nicht alle Ampeln auf grün, aber vieles, was die zweite Ausbaustufe der S-Bahn Rhein-Neckar betrifft, bewegt sich im grünen Bereich, wie am Montag Volkhard Malik, Geschäftsführer des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar (VRN) der Verbandsversammlung des Zweckverbandes (ZRN) verdeutlichen wollte.

Trotzdem: Dass der Bau und Ausbau des hiesigen S-Bahn-Netzes mittlerweile ins 15. Jahr geht, hatte keiner voraus gesehen. Oder zumindest nicht öffentlich sagen wollen. Jetzt wurde das Ausbauende auf 2021 verschoben, nachdem lange das Jahr 2019 anvisiert worden war.

Aber trotz aller Verzögerungen an der einen oder anderen Stelle: Das Mammutprojekt ist eine echte Erfolgsgeschichte des Verkehrsverbunds.

Oft hakt es an den Lieferschwierigkeiten der Triebwagenhersteller. Bombardier habe nach einem Krisengespräch im März "jetzt hoch und heilig zugesagt, im Juli zu liefern", so Malik. Damit könne man gegenwärtig noch eher instabil funktionierende Relationen verbessern.

Malik hofft in der nächsten Sitzung des Zweckverbandes dann auch für den Rhein-Neckar-Ried-Express, der eigentlich nicht zur S-Bahn zählt, der aber aufgrund der Streckenführung und der Lärmproblematik für die Anwohner mitbedacht werden muss, eine grüne Ampel vergeben zu können.

Neben der Beschaffung von Fahrzeugen ist auch die Finanzierung, die wesentlich von Fördergeldern der Länder abhängt, immer wieder ein Engpass. In einem Fall, nämlich dem Streckenausbau zwischen Heidelberg und Bruchsal, ist die Ampel, die bisher grün zeigte, weil die S-Bahn weitgehend reibungslos rollte, auf rot gesprungen.

Weil man quasi über Nacht vom Eisenbahnbundesamt serviert bekam, dass eine Nachberechnung vorgelegt werden müsse. Das habe man getan. Eigentlich geht es dabei nur um die Verlängerung vorhandener Bahnsteige. Die S-Bahn wird - trotz roter Ampel - auch weiter dort fahren. Aber ohne Förderzusage kann die Verlängerung der Bahnsteige nicht gebaut werden. Man rechnet damit, dass erst 2019 weiter gebaut werden kann.

Nicht rot aber auch nicht grün, sondern auf gelb - eher wohl dunkelgelb - steht die Ampel für den Streckenabschnitt Mannheim-Schwetzingen. Probleme bereitet dort der Haltepunkt Neckarau, Mannheim-Rheinau dagegen ist so gut wie gemacht. Aber die Fertigstellung der Haltepunkte Schwetzingen-Hirschacker und Schwetzingen-Nordstadt wird noch einmal verschoben auf das Jahr 2021.

In der Sitzung wurde auch noch einmal betont, dass sich der VRN mit einer verbesserten Aufstellung im digitalen Bereich mehr Kundennähe verspricht. Eine neue VRN-App soll mit vielen neuen und komfortablen Eigenschaften die Akzeptanz bei Nahverkehrsnutzern verbessern.

Eine zweite Erfolgsgeschichte des VRN sieht Malik im Fahrradverleihsystem VRNNext-Bike. Da habe man mit zehn Mittelzentren, die dieses Jahr dazu kommen, ein "wahres Feuerwerk im Speckgürtel der drei Oberzentren gezündet". Eine bessere Barrierefreiheit an Bushaltestellen soll älteren Mitbürgern die Nutzung der Busse erleichtern, und sogar die so genannten E-Scooter, die bislang aufgrund von Gefährdungen anderer Fahrgäste aus den Bussen und Bahnen verbannt waren, werden jetzt in besonders gekennzeichneten Bussen mitgenommen.

Gleichzeitig bereitet man sich auf den für Ende 2018 angekündigten Landestarif Baden-Württemberg vor, der die ÖPNV-Nutzung über Verbundgrenzen hinweg erleichtern soll. Eine Anschlussmobilität zwischen dem jeweiligen Verbund und der Bahn gilt aber nur für den Ankunftsort, nicht für den Abfahrtsort, betonte Malik.

Änderungen gab es auch in der Anerkennung von VRN-Tickets im hessischen Odenwaldkreis. Keine Änderung hingegen an der ZRN-Spitze: Christian Specht wurde einstimmig für zwei weitere Jahre gewählt.