Auch am Sinsheimer Bahnhof sorgte der Streik der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) am Montagmorgen für Zugausfälle und Verspätungen im Regionalverkehr. Foto: Dietz

Von Vanessa Dietz

Rhein-Neckar. Nichts geht mehr. Am Gleis 1 am Sinsheimer Bahnhof schauen sich die Pendler am Montagmorgen ratlos an. Regionalbahnen in Richtung Mannheim fallen auf "unbestimmte Zeit" aus, heißt es. Ersatzbusse gibt es nicht. Die einzige Lösung ist, Partner, Freunde oder Eltern anzurufen. Oder eine für viele zu teure Fahrt mit einem Taxi - doch auch die sind an diesem Morgen Mangelware.

Der massive Warnstreik der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) hat den Bahnverkehr bundesweit lahmgelegt. Ausfälle und Verspätungen sorgten bei unzähligen Pendlern in der Früh für Ärger. Betroffen sind der Fern- als auch der Nahverkehr und sogar S-Bahnen, vor allem in der Region Rhein-Neckar, Karlsruhe sowie am Bahn-Knotenpunkt Mannheim.

Zwischen 5 und 9 Uhr legen Bahnangestellte in ganz Deutschland ihre Arbeit nieder. Obwohl die Warnstreiks bereits nach den gescheiterten Tarifgesprächen mit dem Bahn-Management am Wochenende angekündigt worden waren, treffen sie die Pendler am Montag teilweise völlig unerwartet. Weil die Schwerpunkte und somit auch die Auswirkungen unklar sind, blicken am Morgen viele konsterniert auf ihre Bahn-Apps und die Anzeigetafeln am Bahnhof, auf denen reihenweise Zugausfälle und teils stundenlange Verspätungen aufgeführt sind.

So auch Melissa Alirizova, die in Sinsheim in der S-Bahn festsaß. "Mehr als eine Stunde habe ich hier in der S5 in Richtung Mannheim gewartet", sagt sie. "Meine mit dem Gleitzeitsystem aufgebauten Überstunden sind jetzt einfach dahin." Sie ist genervt: "Mir steht kein Auto zur Verfügung, somit hatte ich keinen Plan B." Einer weiteren Pendlerin geht es ähnlich. "Das ist eine Unverschämtheit!", platzt es aus ihr heraus.

Verärgert sagt sie: "Mein Mann musste extra von der Arbeit kommen, um mich am Bahnhof in Sinsheim abzuholen. Ich habe für die Warnstreiks kein Verständnis." Auch Efkan Igdir aus Sinsheim ärgert sich über den fehlenden Schienenersatzverkehr sowie mangelnde Nachrichten am Bahnhof. Er fühle sich schlecht informiert, sagt er. "Niemand hier wusste Bescheid. Man hätte wenigstens den Reisenden ein paar mehr Informationen geben können, wann sich die Situation verbessert", knurrt er.

Nicht nur Berufspendler, auch Schüler sind vom Streik betroffen. Hier und da rufen sie wie etwa in Sinsheim verzweifelt ihre Eltern bei der Arbeit an. Spontan bilden sich Fahrgemeinschaften, man hilft sich gegenseitig.

"Wir sitzen alle im selben Boot", sagt Anita Wagner, die gerade dabei ist, einer ihr fremden Schülerin Informationen der Bahn auf ihr Smartphone zu schicken. Am Mannheimer Hauptbahnhof eskalierte die Situation, als ein Reisender seinem Ärger Luft machte. Wie die Polizei mitteilte, schubste der 41-Jährige eine Bahn-Beschäftigte und verletzte sie dadurch an Rücken und Gesicht. Zudem beleidigte er die 29-Jährige. Sicherheitspersonal der Bahn ging dazwischen. Die Frau wollte den Angaben zufolge selbstständig zum Arzt gehen.

Laut Polizei war der Angreifer womöglich wegen des Warnstreiks erzürnt gewesen. Bahn-Beschäftigte machten derweil bei Kundgebungen im Südwesten mobil und ärgerten sich über den bisherigen Verlauf der Tarifgespräche. "Mehr für uns alle" stand unter anderem auf Transparenten geschrieben.

Zwar gingen die Beschäftigten um 9 Uhr wieder an die Arbeit. Weil viele Züge zu dem Zeitpunkt aber nicht dort waren, wo sie hätten sein sollen, zogen sich die Auswirkungen der Streiks noch weit in den Tag hinein. Die Gewerkschaft sprach am Montagvormittag von einem vollen Erfolg, zeigte sich zugleich aber auch wieder gesprächsbereit. Die Verhandlungen zwischen der Deutsche Bahn und der EVG sollen am heutigen Dienstag fortgesetzt werden.