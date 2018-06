Von Harald Berlinghof

Schwetzingen. In der benachbarten Großen Kreisstadt Hockenheim liegen sie mit der Bahn seit 30 Jahren über Kreuz. In Schwetzingen lastet der Ärger über die Bahn noch nicht ganz so lange auf den Seelen der städtischen Verantwortlichen. Trotzdem ist der Frust groß.

"Keine Planungssicherheit, ständig neue Zeitschienen, steigende Kosten und undurchsichtige Strukturen", beklagte in der jüngsten Schwetzinger Gemeinderatssitzung der SPD-Gemeinderat Simon Abraham. Und Karl Rupp (SFW) verglich die unendliche Geschichte um den S-Bahn-Ausbau mit dem Berliner Flughafen.

Tatsächlich sind die Gesamtkosten, die auf die Stadt Schwetzingen zukommen, innerhalb von acht Jahren von 1,45 Millionen Euro auf inzwischen 4,7 Millionen Euro angestiegen. Auf den Haltepunkt Hirschacker entfallen dabei 1,56 Millionen Euro, auf den Haltepunkt Nordstadt 1,8 Millionen Euro und auf den Bahnhof 1,3 Millionen Euro.

Die Steigerungen sind in den vergangenen Jahren fast ausschließlich auf die Herstellung der beiden Haltepunkte Nordstadt und Hirschacker zurückzuführen, weil der Bahnhof als S-Bahn-Haltestelle schon seit Längerem fertig ist und genutzt wird. Fast fertig, müsste man sagen, denn die Unterführung unter den Gleisen hindurch wird erst jetzt ertüchtigt und in einen menschenwürdigen Zustand versetzt. Als "dunkles Loch" bezeichnete Karl Rupp die Unterführung.

"Da führt kein Weg dran vorbei. In den sauren Apfel müssen wir alle beißen", stellte FDP-Stadtrat Herbert Nerz ernüchtert fest. Alle Fraktionen bedauerten den Kostenanstieg zwar, betonten aber, dass man die beiden Haltepunkte, die - so wie jetzt bekannt wurde - erst 2021 fertig gestellt werden, unbedingt braucht.

"Der Zug ist auf der Schiene. Wir können da jetzt nicht mehr abspringen", war Rupp der Meinung. Und das sahen seine Ratskollegen ebenso. "Auch wenn die Kostenexplosion zu bedauern ist, wollen wir diese Haltepunkte. Darauf haben wir schließlich lange warten müssen", bekräftigte Marco Montalbano (Grüne).

Oberbürgermeister René Pöltl zeigte Verständnis für die Kritik aus den Reihen des Gremiums an den Kostensteigerungen. Zum Glück sei Schwetzingen in einer finanziell guten Situation. Die Stadt könne sich die Haltepunkte trotz der Steigerung leisten.

Er gestand ein, dass Verhandlungen mit der Bahn auch für die Stadtverwaltung ein Problem gewesen seien, weil der Konzern in zahlreiche Einzelunternehmen zersplittert sei und es nicht gewesen leicht sei, immer den richtigen Ansprechpartner zu finden, der für die Problembereiche zuständig sei.

Positiv für die Zukunft sah er einen 30-prozentigen Puffer, den die Bahn in die aktuellen Rechnungen eingebaut habe. Dadurch bestünde eine gute Chance, dass die jetzigen Zahlen stabil bleiben. Kritisiert wurde nicht nur die Kostenüberschreitung gegenüber früheren Aussagen, sondern auch einige Details in der Ausführung.

Die Beibehaltung des Bahnübergangs für die Pendler sei "ein Witz", so der Tenor aus dem Rat. Um zum Park-and-Ride-Parkplatz zu kommen, kann es passieren, dass man 15 Minuten am Bahnübergang warten muss. Das verschlechtert die Akzeptanz des Haltepunkts.

Am Ende stimmten die Schwetzinger Gemeinderäte der Kostensteigerung zu. Eine echte Wahl hatten sie allerdings auch nicht.