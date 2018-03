Trophäen der Jagd: In der Eberbacher Stadthalle stellte sie die Vereinigung der Odenwälder Rotwildjäger im Rahmen ihrer Hegeschau aus. Foto: Deschner

Von Marcus Deschner

Eberbach. Genau 720 Stück Rotwild erlegten die Jäger im zurückliegenden Jagdjahr im Rotwildgebiet Odenwald. Die Zahl präsentierte der Vorsitzende der Vereinigung der Rotwildjäger im Odenwald, Andreas Wiese, bei der Hegeschau in der Eberbacher Stadthalle. Mit der Vorlage der männlichen Trophäen, die an Wänden im Saal ausgestellt waren, sowie dem körperlichen Nachweis beim Kahlwild im laufenden Jahr wurde der behördlich vorgegebenen Pflicht Genüge getan. Für das insgesamt 46.000 Hektar große Rotwildgebiet, das Teile der Bundesländer Baden-Württemberg, Hessen und Bayern umfasst, waren 822 Stück Rotwild zum Abschuss freigegeben - etwa so viele wie im Vorjahr.

Die nun vorgelegte Statistik entspricht diesbezüglich einer sogenannten "Abschusserfüllung" von knapp 88 Prozent. Im Vorjahr lag die Erfüllungsquote noch sechs Punkte niedriger. Beim Kahlwild, worunter man weibliche Tiere und männliche Kälber versteht, kamen die Jäger auf gut 89 Prozent, bei den Hirschen auf 83 Prozent. Dabei wurde auf baden-württembergischem Gebiet etwas mehr Wild erlegt, als nötig gewesen wäre. Hier lagen die Waidmänner vier Punkte über dem Soll. Im hessischen Odenwald lagen sie aber mit 83,4 Prozent deutlich darunter, in Bayern ebenfalls (82 Prozent).

Im Vorfeld der Hegeschau beschloss die Jägervereinigung in ihrer Jahreshauptversammlung eine leichte Steigerung des Abschusssolls im anstehenden Jagdjahr. Zudem soll die Hirschbejagung erleichtert werden. Denn die Jäger wollen ihr Soll bei den Hirschen dieses Mal hundertprozentig erfüllen.

Außerdem wollen sie die Alttiere bejagen und dabei alle rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen, um die angestrebte Abschussquote zu erreichen. Das betonte Wiese, denn der Bestand des Rotwilds wächst in Teilen des Odenwalds beträchtlich. Das wollen sich die Jäger nicht länger anschauen. Die Tiere schädigen Bäume massiv und seien eine "zunehmende Belastung", so Wiese. Der Vorsitzende verwies abschließend noch darauf, dass außerhalb des eigentlichen Rotwildgebiets in Hessen und Baden-Württemberg zuletzt deutlich mehr Hirsche erlegt worden seien. Das sei ein Beleg dafür, dass sich die Grenzen des Rotwildgebietes verschieben.