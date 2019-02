Von Gabriele Booth

Mannheim/Paris. Für Frischverliebte, aber auch für jene, die schon seit vielen Jahren gemeinsam durch dick und dünn gehen und immer noch ineinander verliebt sind, startet die Rhein-Neckar-Zeitung zum heutigen Valentinstag eine Verlosungsaktion der besonderen Art: Fünf Paare bekommen die Chance, eine Reise nach Paris zu gewinnen. Reisetag ist der 23. März, ein Samstag. Morgens kurz nach 7.30 Uhr im Hauptbahnhof Mannheim in den ICE einsteigen, gut drei Stunden später im Pariser Bahnhof Gare de l’Est aussteigen, abends wieder zurück mit dem französischen Schnellzug TGV. Dazwischen bleiben acht Stunden zur freien Gestaltung in der viel besungenen Stadt der Liebe.

Mit dem ICE (l.) morgens nach Paris ab- und mit dem TGV (r.) abends wieder in die Kurpfalz zurückreisen - die RNZ und die Deutsche Bahn machen es möglich. Foto: Gerold

Je nach Lust, Laune und Wetter: Zeit für einen Bummel durch das Quartier Latin, das Marais oder entlang der Seine. Wem es zu kalt ist, der steuert vielleicht das Musée d’Orsay oder das Centre Pompidou an. Vielleicht aber auch den berühmten Friedhof Pére Lachaise, wo bekannte Persönlichkeiten wie Edith Piaf, Oscar Wilde oder Jim Morrison ruhen. Oder aber man entscheidet sich für Shopping im Lafayette, in einer Passage oder einem anderen Kaufhaus.

Vielleicht lässt man sich auch einfach treiben, stärkt sich zwischendurch in einem kleinen Salon de Thé oder gönnt sich ein ausgiebiges Menü. Macht einen Abstecher zu Notre Dame, Sacré Coeur oder zum Eiffelturm. Mit guter Vorplanung lässt sich der Samstag auf jeden Fall nutzen. Übrigens: Das Bordpersonal im ICE wie im TGV beantwortet Fragen der Fahrgäste gerne auf Deutsch und Französisch und verkauft auch schon Fahrkarten für die Metro oder ruft ein Taxi.

Die Hauptstadt Frankreichs und die Metropolregion Rhein-Neckar sind nur drei Zugstunden voneinander entfernt. "Das ist ja gar nicht so weit", stellte dieser Tage auch der ehemalige französische Innenminister Matthias Fekl überrascht fest, als er das Mannheimer Institut Français besuchte. Für Privatreisende und Geschäftsleute ist die schnelle Verbindung ins Nachbarland und in die Hauptstadt Paris inzwischen eine Selbstverständlichkeit. Paris Est steht als Zielort mehrmals täglich auf der großen Anzeigetafel im Mannheimer Hauptbahnhof. Sechs Zugpaare mit dem ICE oder dem französischen TGV werden auf dieser Linie angeboten. Unter der Woche startet der erste ICE frühmorgens im Hauptbahnhof Mannheim schon um 6.39 Uhr.

Die Kooperation der französischen Bahn SNCF und der Deutschen Bahn DB hat seit 2007 über 20 Millionen Fahrgäste hin und her bewegt. Insbesondere Geschäftskunden schätzen die schnelle Verbindung, die gegenüber dem Flieger viele Vorteile bietet. Der Bahnhof liegt mitten in der Stadt, ist direkt an das Metronetz angebunden, und die Fahrzeit im Zug lässt sich zum Arbeiten am Laptop nutzen. Deutschland und Frankreich sind dank der Hochgeschwindigkeitsverbindungen auf der Schiene seither zusammengewachsen. Dank der kurzen Reisezeit wird die Metropolregion zunehmend für Gäste aus Frankreich interessant, was sich an den Touristenzahlen ablesen lässt.

Vor drei Jahren wurde vom Bahnhof Straßburg aus das deutsch-französische Schienenangebot noch einmal ausgeweitet, auch davon profitiert die Metropolregion Rhein-Neckar. Denn dadurch kamen zwei ICE/TGV-Sprinter-Verbindungen Mannheim-Straßburg-Paris hinzu. Straßburg ist zudem Ausgangspunkt für eine Reise an die Atlantikküste - sechs Stunden dauert die Fahrt Straßburg-Bordeaux. Die Fahrkarten können bereits in Deutschland gebucht werden.

Und: Seit 2011 gibt es eine tägliche Verbindung vom Hauptbahnhof Mannheim ans Mittelmeer. Jeden Tag startet in Mannheim um 14.39 Uhr ein TGV nach Marseille. Etwas mehr als sieben Stunden dauert die Fahrt durch die Provence. Auf der Strecke liegen so interessante Städte wie Lyon, Aix en Provence und Avignon.

Info: Wer gewinnen will, ruft an unter 0137-822/702-321 oder schickt eine SMS an die Nummer 52020 mit RNZ WIN TICKET (auf Leerzeichen achten) mit dem Kennwort PARIS sowie Name und Adresse.

Die Leitungen sind bis einschließlich Dienstag, 19. Februar, geschaltet.

(Kosten pro Anruf 0,50 Euro aus dem dt. Festnetz. Anrufe aus dem dt. Mobilfunknetz ggf. stark abweichend. Kosten pro SMS aus dem dt. Mobilfunknetz 0,49 Euro. Die Namen der Gewinner können veröffentlicht werden.