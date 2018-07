Heidelberg. (lex) Gleich zwei Sommerfestivals veranstaltet der SWR, bei denen jeweils neue Tatort-Folgen auf Großleinwand zu sehen sein werden. Einmal im Europapark in Rust, einmal auf dem Schlossplatz in Stuttgart. Wir verlosen Karten für beide Veranstaltungen - inklusive Treffen mit den Kommissaren.

Der neueste Schwarzwald-Tatort "Sonnenwende" führt die Kommissare Friedemann Berg (Hans-Jochen Wagner) und Franziska Tobler (Eva Löbau) ins bäuerliche Milieu des Hochschwarzwalds. Sie blicken dabei hinter die ökologisch korrekte Fassade einer Gemeinschaft, die sich traditionellen bäuerlichen Werten verschrieben hat. "Sonnenwende" feiert Premiere am Mittwoch, 2. Mai, im Magic Cinema 4D-Kino im Europa-Park. Fünf mal zwei Gewinner der Rhein-Neckar-Zeitung können mit dabei sein - und treffen Hauptdarstellerin Eva Löbau auf dem Roten Teppich.

Der neueste Stuttgart-Tatort "Der Mann, der lügt" erzählt einen Mordfall aus der Sicht eines Verdächtigen, dessen Leben die beiden Kommissare Lannert (Richy Müller) und Bootz (Felix Klare) intensiv durchleuchten. Welche Folgen hat es für einen Menschen, in den Umkreis einer Mordermittlung zu geraten? Gezeigt wird der Film am Freitag, 18. Mai beim Sommerfestival auf dem Stuttgarter Schlossplatz. Die Veranstaltung ist zwar bereits ausverkauft, die RNZ verlost dennoch ein mal zwei Karten. Die Gewinner treffen zudem die beiden Hauptdarsteller Müller und Klare und können an einer Backstage-Führung teilnehmen.

Info: Wer gewinnen will, ruft an unter 0 13 78 22 / 70 23 66 oder schickt eine SMS an die Nummer 52020 mit RNZ METRO PREIS (auf Leerzeichen achten) mit dem Kennwort Tatort sowie Name und Adresse. Die Leitungen sind bis einschließlich Donnerstag, 26. April, 13 Uhr, geschaltet. (Kosten pro Anruf 0,50 Euro aus dem dt. Festnetz. Anrufe aus dem dt. Mobilfunknetz ggf. stark abweichend. Kosten pro SMS aus dem dt. Mobilfunknetz 0,49 Euro. Die Namen der Gewinner können veröffentlicht werden)