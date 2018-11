Von Frederick Mersi

"Sie muss ich ja nicht kontrollieren." Mein Sitznachbar stutzt bei dieser mit Überzeugung vorgetragenen Feststellung der Zugbegleiterin im ICE auf dem Weg nach Hamburg. "Nein", sage ich. "Ich sitze nur auf dem falschen Platz." Zum ersten Mal habe ich die Probe-Version des "Komfort Check-Ins" der Deutschen Bahn benutzt - allerdings unter Missachtung der Sitzplatznummern im Abteil, was die freundliche Zugbegleiterin irgendwo in der mittelhessischen Walachei, zwischen Orten wie Schlüchtern und Flieden, kurz aus der Fassung bringt. "Kann ich ja nicht riechen", sagt sie mit einem Anflug von Unsicherheit, lächelt dann aber wieder freundlich und schließt die Abteiltür.

Eigentlich wollte ich die Funktion gar nicht nutzen, auch wenn ich im Alter von 26 Jahren durchaus die Vorzüge der Navigator-App der Deutschen Bahn zu schätzen gelernt habe. Verspätungsalarm, schneller Ticketkauf und aktualisierte Fahrplanauskünfte sind ein Segen im unsicheren Leben eines unregelmäßigen, aber passionierten Bahnfahrers. Aber der "Komfort Check-In", laut App derzeit noch in der "Beta-Version", ist mir suspekt. Er wirkt, nach der Einführung des Super-Sparpreises, wie ein weiterer Schritt der Bahn auf dem Weg zur "Ryanair-isierung" des Unternehmens. Seitdem die Bahn ihre Fahrten für ein paar Euro weniger ohne die Möglichkeit zur Stornierung und ohne City-Ticket anbietet, warte ich darauf, dass bald auch die Gepäckmitnahme zusätzliche Kosten mit sich bringt.

Stattdessen will mir mein Lieblingsstaatsunternehmen jetzt selbst die Kontrolle meines Fahrscheins zuschustern, offenbar um Personalkosten sparen zu können. "Wahrscheinlich rationalisiere ich damit indirekt ihre Stelle weg", sage ich zu meinem Sitznachbarn, einem Glatzkopf mit Vollbart und einem Stöpsel im Ohr, nachdem die Zugbegleiterin aus dem Abteil verschwunden ist. Er lacht. "Das kann sein", sagt er, steckt sich den zweiten Stöpsel ins Ohr und bewundert die Einöde südlich von Fulda.

Der Bahn habe ich inzwischen schon viele Aufgaben abgenommen: Die beste Verbindung suche ich mir online selbst raus, die Fahrkarte lade ich mir aufs Handy, und wenn mein Zug zu spät kommt, schaue ich mich selbst per App nach Alternativen um. Irgendwie fühlt es sich ja gut an, so selbstbestimmt zu sein. Aber auf dem Weg nach Hamburg lerne ich das Personal wieder schätzen.

Das liegt an Anja Szeglat, Team-Chefin im ICE in Richtung Hansestadt. Egal, auf welche Hindernisse unser Zug auch trifft, Anja Szeglat nimmt sie mit stoischer Gelassenheit und empathischen Durchsagen hin. "Ich habe gute Nachrichten für Sie", schallt es in Hannover aus den Lautsprechern. "Unser Lokführer hat richtig auf die Tube gedrückt - natürlich im Rahmen des Erlaubten. Alle Anschlusszüge werden erreicht."

Wenige Minuten später: "Die schlechte Nachricht: Wir werden nicht pünktlich in Hamburg ankommen. Der Grund ist ein Anschlag auf unsere Strecke, da hat jemand ein Feuerchen an den Kabeln gemacht." Zuverlässig listet sie alle Anschlüsse auf, weist mit einem Sehtest auf verlorene und wiedergefundene Brillen hin - und darauf, dass der Zug heute auf Gleis acht statt auf Gleis elf ankommt, "weil wir hier Dinge so gern anders machen".

Gerade in Zeiten, in denen jeder vierte Fernzug der Bahn zu spät kommt, die Reihenfolge der Wagen weniger mit aufsteigenden Zahlenwerten als mit Hütchenspiel und Zufallsprinzip zu tun hat und der ICE "Castrop-Rauxel" auch mal ohne Erklärung der App 20 Minuten extra im Frankfurter Hauptbahnhof verbringt, sind Zugbegleiter wie Anja Szeglat oft der letzte Schutzwall der Fahrgäste gegen Frust, offene Wut und stillen Zynismus. Mit ihrem "Komfort Check-In" und der damit sanft vorgeschlagenen freiwilligen Selbstkontrolle macht die Bahn ihren Job ein Stück weit überflüssig. Deswegen werde ich die neue Funktion ab jetzt boykottieren - und die Kontrolle meines QR-Codes den Leuten überlassen, die dafür bezahlt werden. Die haben auch kein Problem mit der richtigen Zuordnung von Sitzplatznummern im Abteil.