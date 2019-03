Speyer. (RNZ) Zu den Genüssen des Frühlings gehören: der neue Weinjahrgang, die ersten warmen Sonnenstrahlen und das Schlendern durch die Fußgängerzonen. Die Messe "Wein am Dom" in Speyer verbindet all das und stellt in diesem Jahr besondere Weine vor.

Bei der siebten Auflage der größten Pfälzer Weinmesse stehen wie im Vorjahr rund 1000 Gewächse von fast 170 Weingütern und Winzergenossenschaften zum Verkosten bereit. Die Weinmesse ist für die Besucher am Samstag, 13. April, 13 bis 19 Uhr, und am Sonntag, 14. April, 12 bis 18 Uhr, geöffnet.

Die RNZ verlost 10 x 2 Tagestickets für die Weinmesse "Wein am Dom" in Speyer. Wer gewinnen will, schickt eine SMS an 52020 mit RNZ GW SPIEL (auf Leerzeichen achten) mit dem Kennwort Wein sowie Name und Adresse oder ruft an unter Telefon 0137822/702327. Die Leitungen sind bis einschließlich Samstag, 30. März, 20 Uhr geschaltet.