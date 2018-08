Rhein-Neckar. (sha) "Heute möchte ich die Bahn mal loben", schreibt RNZ-Leserin Gabi Hofmann, denn es gebe leider bei den Fahrgästen viel zu viele negative Erlebnisse. "Am vergangenen Freitag bin ich mit Tochter und Enkelin mit dem Fernzug vom Frankfurter Flughafen - nach zwei Flügen aus Norwegen kommend - nach Mannheim gefahren.

Dort hieß es umsteigen in die S-Bahn nach Wiesloch-Walldorf. Da der ICE leider Verspätung hatte, blieben uns nur sechs Minuten, um mit drei Koffern, Handgepäck, Buggy und Kleinkind von Gleis 5 nach Gleis 9 zu gelangen. Mir war klar, dass die Zeit knapp werden würde und so suchte ich schnellstens einen Fahrstuhl. Doch das, was ich als "Fahrstuhl" ausgemacht hatte, war ein Servicehäuschen der Bahn. Darin befanden sich eine Bahnmitarbeiterin und ein Bahnangestellter. Schnell schilderte ich ihnen, dass ich den Aufzug suche und nur ganz wenig Zeit hätte, mit meinem ganzen Gepäck umzusteigen. Und siehe da: Beide sagten, das sei zu schaffen und packten tatkräftig mit an, um unsere Koffer zu einem Lift und dann ans Gleis 9 zu verfrachten, an dessen Bahnsteig grade die S-Bahn einfuhr, die wir dann planmäßig erreichten. Das war ein schönes Erlebnis! Vielen Dank den netten Helfern und auf ein Neues mit der Deutschen Bahn - immer wieder gerne!"

Info: Über weitere Beiträge freut sich die Redaktion unter der Mail-Adresse rhein-neckar@rnz.de.