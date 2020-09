Region Heidelberg. (mün/kaf/bmi/shy/lsw) Streik im Nahverkehr der Rhein-Neckar-Region. Seit Betriebsbeginn am Dienstagmorgen stehen alle Busse und Bahnen, die die RNV betreibt, still. Konkret bedeutet das, dass alle ein- und zweistelligen Straßenbahn- und Buslinien in Heidelberg, Mannheim und in der Region rund um die Städte nicht fahren.

Zu chaotischen Szenen an den Haltestellen kam es jedoch nach den Worten einer RNV-Sprecherin bislang nicht. "Die Fahrgäste waren vorinformiert, wir haben eine relativ stille Situation im Moment", sagte sie.

Ein Polizeisprecher berichtet zwar von deutlich mehr Verkehr auf den Straßen, vor allem auf den Einfallstraßen in die großen Städte gebe es mehr Verkehrsaufkommen. Auch er kann jedoch von keiner dramatischen Entwicklung oder einem Verkehrschaos berichten.

> In Dossenheim waren die Bahnhöfe der Straßenbahnlinie 5 verwaist. Die Menschen hatten sich offenbar vorab gut informiert und auf den Streik eingestellt. Viele Schulkinder waren mit dem Fahrrad unterwegs, auch einige Berufspendler machten sich mit dem Rad auf den Weg Richtung Heidelberg. Auf der B3 war zwar viel Verkehr zu beobachten, es gab jedoch zunächst keine größeren Staus.

> In Heidelberg sind die Bahnsteige der Straßenbahnen am Hauptbahnhof wie leergefegt. Auf den Anzeigetafeln ist nur die Streikmeldung zu sehen. Offenbar sind viele Fahrgäste, die die Busse und Bahnen normalerweise nur für kurze Wege nutzen, auf E-Scooter umgestiegen. Im Umkreis des Hauptbahnhofs sind gerade einmal noch 3 Elektroroller zu finden. Von den VRNextbikes fehlen dagegen nur wenige.

Überall scheint sich der Streik allerdings noch nicht herumgesprochen zu haben. Immer wieder kommen Menschen aus dem Bahnhof, wissen von nichts und erkundigen sich bei umstehenden Leuten, was für Alternativen es zu Bus und Bahn gibt.

Verwirrend dürfte für viele sein: Die RNV-Anzeigetafeln im Banhof zeigen die normalen Abfahrtszeiten der Busse und Bahnen an. Doch die Leute helfen sich untereinander und geben Informationen weiter.

Eine junge Studentin kommt gerade mit einem Nextbike am Bahnhof an. Sie hat sich extra wegen des Streiks registriert. Die junge Frau muss nach Mannheim und nimmt dafür normalerweise die Linie 5. Heute ist sie dagegen mit dem Nextbike aus der Innenstadt zum Bahnhof gekommen und nutzt nun Züge der Deutschen Bahn.

Lisa Zorn daegegen muss zur Berufsschule nach Weinheim. Wegen des Streiks fährt sie nun mit dem Fahrrad vom Hauptbahnhof nach Dossenheim. Dort holt eine Klassenkameradin sie mit dem Auto ab. "Das ist schon etwas kompliziert", findet sie.

Ein Umstieg aufs Taxis scheint für viele allerdings keine Option zu sein. Um kurz nach 8 Uhr am Morgen sind die Männer am Taxistand am Mönchhofplatz in Neuenheim enttäuscht. Sie hatten erst wenige Fahrten. "Ich habe nicht gut geschlafen, ich dachte, heute wäre richtig was los wegen dem Streik", sagt einer der Männer. "Ja, aber die Leute fahren alle mit dem Auto in die Stadt", ergänzt sein Kollege.

Die Gewerkschaft Verdi hat Beschäftigte der Verkehrsbetriebe in mehreren Städten für Dienstag zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Betroffen sind laut einem Verdi-Sprecher Stuttgart, Karlsruhe, Baden-Baden, Esslingen, Heilbronn, Mannheim und Heidelberg. Die Gewerkschaft Verdi will damit ihren Forderungen in den Tarifverhandlungen Nachdruck verleihen.

Sie fordert für rund 8600 Beschäftigten in acht Betrieben im kommunalen Nahverkehr in Baden-Württemberg unter anderem Entlastungstage, deutlich bessere Überstundenregelungen sowie die Anhebung des Urlaubsgeldes. Der Kommunale Arbeitgeberverband Baden-Württemberg (KAV BW) hatte die Warnstreiks bereits in der vergangenen Woche angesichts finanzieller Einbrüche bei den Betrieben kritisiert.

Update: Dienstag, 29. September 2020, 08.23 Uhr

Was fährt und was fährt nicht - kostenloses E-Roller-Angebot

Region Heidelberg. (cm) VRN, RNV, BRN – was nach einem Blick in die Buchstabensuppe klingt, sind Abkürzungen für Verkehrsunternehmen. Hinter VRN steckt der "Verkehrsverbund Rhein-Neckar", der das Dach für die Verkehrsbetriebe in der Region bildet. RNV ist die "Rhein-Neckar-Verkehr GmbH" und BRN steht für die "Busverkehr Rhein-Neckar GmbH". Wichtig sind die Unterschiede am Dienstag. Denn dann streikt die RNV, die alle ein- und zweistelligen Straßenbahn- und Buslinien in der Region betreibt. In Heidelberg und Mannheim und rund um Heidelberg stehen heute die Straßenbahnlinien 5, 22, 23, 24 und 26 und die Buslinien 34 und 35 still. Das trifft die Nutzer in Dossenheim, Eppelheim, Leimen, Neckargemünd, Heiligkreuzsteinach, Schönau-Altneudorf und Wilhelmsfeld – manche härter als andere. Die RNZ gibt Tipps:

> Die Dossenheimersind auf die Straßenbahnen der Linien 5 (früher OEG) und 24 angewiesen, um mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Heidelberg zu gelangen. Busse fahren hier nicht. So bleibt nur das Auto, ein Taxi, das Fahrrad oder der Fußweg. Oder sich auf einen der wenigen E-Roller zu schwingen, die es inzwischen auch in Dossenheim gibt.

> Die Eppelheimer gelangen mit der Straßenbahnlinie 22 nach Heidelberg – sonst gibt es keine Alternative mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Wer ohne Auto oder Taxi nach Heidelberg will, muss auch hier radeln oder laufen.

> Die Leimener hingegen haben Alternativen, um den Ausfall der Straßenbahnlinie 23 zu kompensieren: Zum einen fahren etwa stündlich die Busse der Linie 757 zum Beispiel vom Leimener Kurpfalz-Centrum nach Heidelberg und zurück – und dürften somit heute besonders gefragt sein. Zum anderen geht es mit dem City-Bus, also der Linie 751, von Leimen zum S-Bahnhof St. Ilgen/Sandhausen. Von hier aus fahren dann zahlreiche S-Bahnen nach Heidelberg.

> Die Neckargemünder haben zahlreiche Alternativen zu den Bussen der Linie 35, die heute nicht fahren werden. Sie können auf die S-Bahnen und Regionalexpress-Züge nach Heidelberg ausweichen. Aber auch die Busse der Linien 735, 752, 754 oder 755 verkehren.

> Die Heiligkreuzsteinacherund die Bewohner des Schönauer Stadtteils Altneudorf können den Ausfall der Buslinie 34 wohl ganz gut verkraften. Diese bringt sie zwar sonst stündlich über Wilhelmsfeld nach Heidelberg. Doch mit der Linie 735 über Schönau, Neckarsteinach und Neckargemünd gibt es eine gute Alternative. Eine Möglichkeit ist auch der Umstieg auf die S-Bahn in Neckarsteinach.

> Die Wieslocher sind kaum von dem Streik betroffen. So werden sich die Mitarbeiter der Südwestdeutschen Landesverkehrs-AG (SWEG) nicht daran beteiligen. Somit seien nur kommunale Betriebe vom Streik betroffen, teilte ein Unternehmenssprecher auf RNZ-Anfrage mit. Die Beschäftigten der Verkehrsbetriebe Karlsruhe GmbH (VBK) hingegen werden zwar an dem bundesweiten Streik teilnehmen. Allerdings wird ausschließlich der innerstädtische Verkehr in Karlsruhe bestreikt. Somit werde im Raum Östringen und Bad Schönborn der öffentliche Nahverkehr voraussichtlich normal in Betrieb sein, erklärte ein Pressesprecher.

> Die Wilhelmsfelder hingegen haben nur abenteuerliche Alternativen zu den Bussen der Linie 34. So schlägt die Fahrplanauskunft ein Umsteigen auf den Bus der Linie 628 nach Ladenburg vor. Von dort soll es dann mit der Regionalbahn nach Heidelberg gehen. Hier werden wohl Auto oder Taxi die erste Wahl sein.

> Alle anderen Orte in der Region rund um Heidelberg sind vom RNV-Streik nicht betroffen – zumindest nicht direkt. So verkehren alle S-Bahnen der Deutschen Bahn und alle Regionalexpress-Züge von Abellio im Neckar- und im Elsenztal. Auch Regionalbusse mit dreistelligen Liniennummern verkehren, da diese im Heidelberger Umland in der Regel vom BRN betrieben werden. Dessen Sprecher bestätigte auf RNZ-Anfrage, dass das Unternehmen nicht bestreikt wird. Problematisch wird es aber dann in Heidelberg. Denn dort stehen quasi alle Busse und Straßenbahnen. RNV-Sprecher Moritz Feier erklärte, dass alle ein- und zweistelligen Straßenbahn- und Buslinien vom Streik betroffen sind.

Der E-Roller-Anbieter Lime wird am Dienstag wegen des Streiks kostenlose E-Scooter- und E-Bikes-Fahrten anbieten. Die Angebote gelten in Heidelberg, Mannheim und Ludwigshafen. Hier können die E-Bikes und Scooter gemietet und innerhalb des Betriebsgebietes abgestellt werden.

Und so funktioniert es: Mit dem Code LIMESTATTSTAU erhalten Sie zwei kostenlose Freischaltungen sowie zwei 15-minütige Fahrten (für die Hin- sowie Rückfahrt). Der Code ist am Dienstag zwischen 3 und 23.59 Uhr gültig und auf 10.000 Einlösungen beschränkt. Der Code kann pro Lime Nutzer nur einmal verwendet werden und ist jeweils im gesamten Betriebsgebiet von Lime gültig.

Das Angebot ist gültig nur für Neukunden in Deutschland am Dienstag.

Update: Montag, 28. September 2020, 17.54 Uhr

Rhein-Neckar. (RNZ) Am Dienstag, 29. September, wird bei der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) gestreikt. Wie das Unternehmen mitteilt, wird dann der Bus- und Bahnverkehr der RNV komplett stillstehen.

Konkret bedeutet dies, dass alle Busse und Bahnen der RNV im Depot bleiben. Im Stadtbereich von Heidelberg, Mannheim und Ludwigshafen fahren alle Busse und Bahnen mit 2stelliger Nummer definitiv nicht.

Rund um Mosbach gibt es wohl keinerlei Streiks, da der Busverkehr Rhein-Neckar (BRN) nicht streikt und die einzelnen Buslinien meist von Subunternehmen gefahren werden.

Wie die Situation bei den weiteren Verkehrsbetrieben und den Bussen und Bahnen mit dreistelliger Nummer ist, ist noch nicht absehbar und wird kurzfristig bekannt gegeben, wie ein Sprecher des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar (VRN) mitteilt. Aktuelle Infos finden Sie hier: https://www.vrn.de/index.html

Los geht der Streik von Betriebsbeginn um 3.30 Uhr und dauert bis zum Betriebsende in der Nacht zu Mittwoch, 30. September. Verwaltung und Werkstätten der RNV werden ebenfalls bestreikt. Auch die Mobilitätszentralen in Mannheim, Ludwigshafen und Heidelberg bleiben streikbedingt am Dienstag geschlossen.

Betroffen davon, dass Busse und Bahnen in den Depots bleiben, ist auch der Schülerverkehr der RNV. Ab Mittwoch, 30. September, 3.30 Uhr, wird der Bus- und Bahnverkehr voraussichtlich wieder regulär laufen.

Die S-Bahnen wiederum sollen fahren, sie werden nicht von der RNV betrieben.

Das Unternehmen weist zudem darauf hin, dass die Fahrtausfälle sowohl in digitalen Fahrplanauskünften als auch in den Aushängen an den Haltestellen in der Kürze der Zeit nicht dargestellt werden können. Grundsätzlich wird das Unternehmen am Streiktag nur sehr eingeschränkt erreichbar sein.

Die Beschäftigten der RNV beteiligen sich an diesem Tag an dem von der Gewerkschaft Verdi initiierten Streik kommunaler ÖPNV-Unternehmen.

Update: Montag, 28. September 2020, 15.11 Uhr