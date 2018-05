Zum Rheinland-Pfalz-Tag in Worms werden wie 2016 in Alzey rund 300.000 Besucher erwartet. Foto: dpa

Worms. (dpa-lrs) Popkonzert und Polizeiarbeit, Kinderland und Katasterverwaltung, Selbsthilfegruppen und Sportmeile: Mit einem 50-seitigen Programm wartet der 34. Rheinland-Pfalz-Tag vom 1. bis zum 3. Juni in Worms auf. Laut Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) wird "eine bunte Mischung aus Information, Unterhaltung, Kultur und Lebensfreude" geboten. Ein Sicherheitskonzept, das 20 Seiten mehr hat als das Programm, soll vor bösen Überraschungen schützen. Bis zu 300.000 Gäste werden erwartet. Ein Überblick:

Veranstaltungsorte: Das 88.000 Einwohner zählende Worms ist die größte Stadt, in der das Landesfest seit zehn Jahren zu Gast ist. Auf einem 340.000 Quadratmeter großen Areal zwischen Hauptbahnhof und Rhein gibt es 32 Veranstaltungsflächen, 13 davon mit Bühnen und mehr als 260 Stände. Rund 200 davon dienen der Information, der Rest sorgt für Essen und Trinken. Es gibt neun Ausstellungen, etwa im Jüdischen Museum, wo über den Welterbeantrag für die mittelalterliche jüdische Tradition am Rhein informiert wird. Die Katasterverwaltung lädt in der Kaiser-Passage zum Thema "Geodaten erleben!" Gut 900 Meter misst die "Sportmeile" des Sportbundes Rheinhessen und der Wormser Vereine. Auf Mutige mit Badehose wartet hier ein Container, in dem man tauchen kann.

Musik I: Radiosender haben große Namen der Popmusik von einst und jetzt engagiert. Auf der Bühne des Südwestrundfunks (SWR) am Marktplatz treten am Freitag (1. Juni) von 20.15 Uhr an die Sänger Kim Wilde und Nik Kershaw auf, außerdem die Gruppen Fools Garden und Bell, Book & Candle. Am 2. Juni gibt es ab 20 Uhr eine "80er Night" mit Sydney Youngblood und Kershaw. Auf der RPR1.-Bühne am Festplatz spielt am 1. Juni ab 21.45 Uhr Max Giesinger, der als "special guest" den Vierten beim Eurovision Song Contest, Michael Schulte, erwartet. Davor (ab 20.15 Uhr) ist die Singer-Songwriterin Lotte zu hören. bigFM holt am 2. Juni (ab 20.00 Uhr) den Youtube-Star Mike Singer und Matthias Schweighöfer auf die Bühne, diesmal als Musiker.

Musik II: Auch andernorts spielt die Musik. Eine Auswahl: Der Landesverband der Musikschulen Rheinland-Pfalz ist am Platz der Partnerschaft mit einer eigenen Bühne vertreten. Auf der Worms-Bühne am Schlossplatz tritt am 1. Juni von 22 Uhr an Worms 35 auf, "Die Wormser Band für den Rheinland-Pfalz-Tag".

Stadt, Land und Uniformträger: Land und Kommunen präsentieren sich in vielfacher Weise. Der "Markt der Städte und Landkreise" öffnet auf dem Adenauer- und Lutherring. Landesregierung und Ministerien sind mit Angeboten am Weckerlingplatz und in der Dechaneigasse vertreten. Das Bildungsministerium macht zum Beispiel die Berufsorientierung zum Thema. Auf der "Grünen Meile" in der Rathenaustraße ist präsent, was mit dem Wald zu tun hat, etwa das Forstamt Rheinhessen. Auf dem Festplatz informieren Feuerwehr, Zoll sowie Bundes- und Landespolizei über ihre Arbeit, zum Beispiel über Einbruchschutz. Auch Rettungsdienste sind dort, etwa mit Informationen zu Erster Hilfe am Hund.

Kirchen und Soziales: Die Domgemeinde, die kurz nach dem Landesfest das 1000-jährige Bestehen des Doms feiert, stimmt unter anderem mit Rock, Pop und Filmmusik auf der Domorgel auf das Jubiläum ein. Die Evangelische Kirche ist mit Aktionen am vor 150 Jahren eingeweihten Lutherdenkmal vertreten, etwa mit einer Multimedia-Inszenierung. Selbsthilfeorganisationen findet man in der Wilhelm-Leuschner-Straße, Initiativen zum Thema Frieden und Migration in der Kämmererstraße.

Die Stadt Worms: ...will unter anderem mit Kultur und ihrer langen Geschichte für sich werben. So sollen am Torturmplatz Ritter, historische Handwerker und Gaukler für einen Hauch von Mittelalter sorgen. Im Heylshofpark gibt es eine "Nibelungen-Erlebniswelt". Neben den vier Museen der Stadt informieren Kulturschaffende über ihre Arbeit. Für Kinder gibt es unter anderem Programm an der Rheinpromenade und am Obermarkt. Den Festzug am 3. Juni mit mehr als 80 Nummern und über 2000 Teilnehmern überträgt der SWR zeitversetzt.

Reformationsstadt: Auch das Lutherdenkmal soll während des Landesfestes in Szene gesetzt werden. Am Donnerstag um 20 Uhr ist Premiere für die Raum-Ton-Installation des Regisseurs und Klangdesigners Parviz Mir-Ali. Mehrmals am Tag will er die Ereignisse des Wormser Reichstages von 1521 mit dem Auftritt Martin Luthers vor dem Kaiser mithilfe von Musik und Ton, Nebel sowie den Schauspielern Rufus Beck und Isaak Dentler zum Leben erwecken, wie die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau mitteilte.

Sicherheit: Über drei Tage hinweg sind 900 Polizisten am Ort. Das Areal wird an ausgewählten Stellen per Kamera überwacht und ist für den Verkehr weitgehend gesperrt. An etwa 40 Punkten werden Sperren errichtet, zum Beispiel mit Lastwagen. Im Auftrag der Stadt ist ein Sicherheitsdienst unterwegs, ferner sind 60 Feuerwehrleute, bis zu 120 Sanitätshelfer sowie bis zu 180 Helfer vom Technischen Hilfswerk und anderen Organisationen im Einsatz. Auch 150 städtische Mitarbeiter sind im Dienst. Für Notfälle gibt es vier "Unfallhilfsstellen" und einen Behandlungsplatz für 50 Menschen.

Verkehr: Der Veranstaltungsbereich wird vom Verkehr abgeschirmt. Die alte Nibelungenbrücke, die von Hessen über den Rhein nach Worms und in der Verlängerung zum Zentrum führt, wird täglich nur für wenige Stunden geöffnet. Der Verkehr fließt in beide Richtungen über die parallel verlaufende neue Brücke. Die Bundesstraße B9 am Wormser Ufer ist Richtung Norden gesperrt. Es gibt Parkplätze für etwa 10.000 Autos.

Der Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Süd hat außerdem mit Verkehrsverbünden und Eisenbahnunternehmen ein spezielles ÖPNV-Konzept entwickelt. Dazu gehört ein verdichteter Takt: zwischen Mainz, Worms und Mannheim sowie zwischen Worms und Alzey fahren bis spät in die Nacht halbstündlich Züge. Außerdem sollen an den drei Tagen neben zusätzlichen Bussen mehr als 100 Zusatzzüge zwischen Bingen, Alzey und Worms sowie von und nach Biblis und Bensheim fahren, ebenso zwischen Mainz, Worms und Ludwigshafen/Speyer.

Update: 29. Mai 2018, 12.06 Uhr