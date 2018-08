Die Rettungskräfte suchten am Freitag mit Großaufgeboten nach den beiden. Erst am Abend war die Aktion abgebrochen worden. Foto: Keutz

Worms-Rheindürkheim. (cab) Die schlimmen Vermutungen der Polizei sind traurige Gewissheit: Die zwei Mädchen, die am Freitagmittag im Rhein beim Wormser Ortsteil Rheindürkheim in einen Strudel geraten und untergegangen waren, sind tot. Ihre leblosen Körper wurden am Samstag gefunden. Nach Angaben der Feuerwehr waren sie 8 und 11 Jahre alt, die Polizei gab die Alter mit 9 und 13 Jahren an.

Eine Bootsfahrergruppe hatte das jüngere Kind gegen Mittag bei Biebesheim entdeckt - etwa 13 Kilometer flussabwärts von der Stelle, an der das Unglück geschah. Sie brachten den leblosen Körper an Land. Zu der Gruppe gehörte ein Arzt, der nur noch den Tod des Kindes feststellen konnte. Das zweite Mädchen fand ein Angler am späten Samstagabend am rechten Ufer bei Groß--Rohrheim, das etwa sechs Flusskilometer von Rheindürkheim entfernt ist. Die Ermittlungen am Sonntagmorgen brachten die Bestätigung, dass es sich um die andere Vermisste handelte.

Die Mädchen waren nach Angaben eines Polizeisprechers verwandt und gehörten zu einer afghanischen Flüchtlingsfamilie, die betreut werde. Der Sprecher konnte aber nicht bestätigen, dass es sich um Geschwister handelt. Das Verwandtschaftsverhältnis der beiden sei bislang noch unklar.

Ihr Verschwinden im Rhein etwas nördlich der Wormser Kernstadt war am Freitag gegen 14 Uhr gemeldet worden. Nach Medienangaben hatten die Mädchen an einer Sandbank gespielt, als die jüngere in den Fluss stürzte. Das ältere Mädchen habe demnach helfen wollen und geriet ebenso in den Strudel, der beide fortriss.

Mehrere Feuerwehren, die DLRG und die Polizei waren mit Großaufgeboten an der Suche beteiligt. Die Besatzung eines Polizeihubschraubers hoffte auf eine Ortung der beiden aus der Luft. Aus Ludwigshafen kamen Taucher der Berufsfeuerwehr zu Hilfe. Am Samstagabend stellten die Retter schließlich die Suche ein und hatten nur noch wenig Hoffnung. Gleichwohl hielten Streifen weiter Ausschau nach ihnen. Die Wasserschutzpolizei Mainz hatte zuvor noch den Eicher See abgesucht, der einen Zugang zum Rhein hat. Doch ohne Erfolg. Weitere Angaben zum Unglück wollte die Polizei gestern auf RNZ-Anfrage nicht machen. Erst am heutigen Montag werde sich das Präsidium Südhessen wieder äußern.

Die beiden Mädchen waren nicht die einzigen, die am Wochenende ertrunken sind. Auch ein 21-Jähriger starb im Rhein, und zwar bei Elchesheim-Illingen im Kreis Rastatt. Er hatte am Samstag mit Freunden im Fluss gebadet und Schiffe beobachtet, teilte die Polizei mit. Als die Gruppe wieder an Land ging, fiel ihr auf, dass der 21-Jährige fehlt. Die Freunde suchten sofort nach ihm und entdeckten den jungen Mann in zweieinhalb Metern Tiefe. Sie zogen ihn aus dem Wasser. Ein Reanimationsversuch konnte ihn nicht mehr retten. Die Polizei schloss ein Fremdverschulden aus.

Warum ein Siebenjähriger schon am Freitag im Badesee bei Binsfeld, unweit von Speyer ums Leben kam, ist indessen noch ungeklärt. Auf RNZ-Anfrage sagte ein Polizeisprecher gestern in Ludwigshafen, dass Zeugen beobachtet hätten, wie der Junge unter Wasser geriet. Er sei aus dem See geborgen und an Land reanimiert worden. Dann sei er von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen worden, wo er am Freitagabend verstarb.