Von Susanne Kupke und Carsten Blaue

Rhein-Neckar/Karlsruhe. Im Baustellenbereich der Autobahn A6 zwischen Sinsheim und Wiesloch hat es dieses Jahr schon 186 mal gekracht. Neun Personen wurden bei den Unfällen schwer verletzt, 134 leicht. Seit Ende Juni wird auch auf der A5 zwischen Karlsruhe und Rastatt die Fahrbahn erneuert. Seitdem gab es hier 52 Unfälle mit 29 Leichtverletzten.

Doch für Experten sind nicht die Baustellen selbst das Problem, sondern die Staus davor, an deren Enden Busse, Autos und Lastwagen ineinander fahren. Wie am Mittwoch, als ein Lkw beim Walldorfer Kreuz den Rückstau an der Überleitung zur A5 in Richtung Heidelberg übersah, umkippte und in drei Pkw schlitterte. "Unfälle vor einer Baustelle werden zu einem zunehmenden Problem", sagt Siegfried Brockmann, Leiter der Unfallforschung der Versicherer.

Hier würden sich die wirklich schweren Unglücke ereignen, bestätigt Joachim Zwirner, vom Verkehrseinsatzstab der Karlsruher Polizei. Und zumeist seien es Auffahrunfälle. Wie viele es sind, ist nicht ganz klar, weil sie in der allgemeinen Autobahnstatistik mitgezählt werden. Diese weist für das Jahr 2017 insgesamt 20.928 Unfälle in Deutschland mit 409 Toten und 5974 Schwerverletzten aus. Zuzüglich der 1689 Unfälle in Baustellen, bei denen 17 Menschen starben und 332 schwer verletzt wurden. Die A6 zwischen Sinsheim und Wiesloch trug 214 Kollisionen, neun Schwer- und 106 Leichtverletzte dazu bei.

Sorgen bereiten Brockmann vor allem die Lastwagen: "Stauende-Unfälle sind überwiegend Lkw-Unfälle." Daher plädiert er für die verpflichtende europaweite Einführung eines Notbremsassistenten, der vor dem Stauende bis zum Stillstand bremsen kann. Damit könnten auch aus Sicht des ADAC viele dramatische Crashs vermieden werden. Wenn die Systeme denn eingeschaltet sind. «Die Lkw-Fahrer schalten diese häufig aus, da sie so leichter überholen können und beim Unterschreiten des Mindestabstands zum Vorausfahrenden nicht ausgebremst werden", heißt es dazu im Stuttgarter Innenministerium.

Die Landesregierung unterstützt deshalb eine Bundesratsinitiative mit dem Ziel, dass Notbremsassistenten nicht mehr abgeschaltet werden können. Das alleine wird aber nicht reichen. Zu geringer Abstand, zu hohes Tempo, übermüdete Fahrer und Alkohol sind laut Bundesanstalt für Straßenwesen die häufigsten Ursachen von Unfällen auf Autobahnen. Das Gefahr sitzt zumeist also hinter dem Steuer.

Das Innenministerium will dagegen vorgehen und Verkehrssündern mit einem "flächendeckenden Kontrolldruck" das Leben schwer machen. So gab es in den vergangenen Wochen auch auf den Autobahnen der Region verstärkt Aktionen. Zugleich will man gezielt aufklären. Das ist aus Sicht von Wolfgang Fastenmeier, Professor für die Psychologie des Verkehrswesens in Berlin, ohnehin wichtiger: "Von Strafen halte ich wenig. Sie wirken eher kurz und verändern nicht die Einstellung." Viel geholfen wäre aus seiner Sicht schon, wenn Verkehrsteilnehmer für die Gefahren an Baustellen mehr sensibilisiert würden - etwa durch eine erweiterte Aus- und Fortbildung für Fahrer. Voraussetzung sei aber immer, dass auf Baustellen rechtzeitig hingewiesen werde und diese ausreichend beschildert seien.

Gerade aber die vergangenen zwei Tage haben gezeigt, dass es nicht nur die Staus vor Baustellen sind. Am Mittwoch raste ein polnischer Transporter ungebremst in den ruhenden Verkehr nach den Lkw- und Autobränden auf der A5 bei Bad Schönborn. Der Fahrer wurde lebensgefährlich verletzt. Am gestrigen Donnerstag gab es etwas weiter südlich gleich zwei Auffahrunfälle, einer davon im stockenden Verkehr. Eine Schwangere kam vorsorglich ins Krankenhaus.

Kann man da noch von sicheren Autobahnen sprechen, wenn es hier so oft und schwer kracht? Man kann, sagt Unfallforscher Brockmann. "60 Prozent der Unfälle mit Toten und Schwerverletzten geschehen auf der Landstraße, 30 Prozent innerorts und nur zehn Prozent auf den Autobahnen." Diese seien immer noch "die sichersten Straßen", heißt es auch beim ADAC.