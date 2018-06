Rhein-Neckar/Mannheim. (pol/pri/dpa/mare) Ein Gewitter mit Starkregen ist am Donnerstagabend über der Rhein-Neckar-Region niedergegangen. Zahlreiche Straßen, Flächen und Keller standen unter Wasser. Feuerwehren waren im Einsatz. Spektakuläre Blitze waren zu sehen.

In Mannheim kam es im Bereich der Seckenheimer Landstraße in Mannheim-Neuostheim zu einer großflächigen Überschwemmung, wodurch eine Baugrube am City-Airport Mannheim einzustürzen drohte.

Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks und der Berufsfeuerwehr Mannheim waren damit beschäftigt, das eingedrungene Regenwasser abzupumpen und die Spundwände der Baugrube mit rund 2000 Sandsäcken zur stabilisieren.

Hierzu wurde die Seckenheimer Landstraße im Bereich des City Airports in beide Richtungen gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Für den Schwerlastverkehr ist die gesamte Seckenheimer Landstraße gesperrt. Die Sperrungen werden voraussichtlich bis in die Vormittagsstunden andauern. Der Flugbetrieb auf dem City-Airport Mannheim ist nicht beeinträchtigt.

In Teilen Baden-Württembergs kam es zu Behinderungen im Bahnverkehr. Am Heidelberger Hauptbahnhof fiel am Donnerstagabend kurz der Strom aus. Es kam zu Verspätungen und Zugausfällen. Einzelne Züge wurden umgeleitet. Auch im Raum Mannheim kam es zu Verzögerungen im Bahnverkehr.

Unwetter über der Rhein-Neckar-Region - Die Fotogalerie







































Beamte des Polizeipräsidiums Mannheim mussten zwischen 20.30 und 22 Uhr zu zahlreichen Einsätzen ausrücken. Betroffen waren im Stadtgebiet Mannheim insbesondere die Stadtteile Neuostheim, Neuhermsheim und Feudenheim sowie im Rhein-Neckar-Kreis Edingen-Neckarhausen. Hier waren zahlreiche Keller vollgelaufen. Unter anderem war in einem Lebensmittelmarkt in der Seckenheimer Landstraße Wasser in den Verkaufsraum eingedrungen.

Die stadtauswärts führende Fahrbahn der Seckenheimer Landstraße ist bis auf weiteres ab der Zufahrt zum Parkplatz des City-Airports gesperrt. Die Gegenfahrbahn ist von der Sperrung nicht betroffen.

Weiterhin wurde die Fahrbahn der Ludwigshafener Straße zwischen Fahrlachtunnel und SAP-Arena teilweise überflutet. In der Pfingstweidstraße war eine Unterführung voll Wasser gelaufen, die A656 zwischen den Autobahnkreuzen Mannheim und Heidelberg sowie die B37 (Wilhelm-Varnholt-Allee) waren ebenfalls stellenweise überflutet. In Edingen-Neckarhausen fiel kurz der Strom aus.

Ein erhöhtes Notrufaufkommen war während des Gewitters jedoch nicht feststellbar. Informationen über vermehrte Blitzeinschläge liegen nicht vor. Nach derzeitigem Erkenntnisstand kamen Menschen nicht zu Schaden. Detaillierte Informationen über entstandene Sachschäden liegen derzeit noch nicht vor.

Im Regional- und Fernverkehr um Stuttgart kam es zu Verspätungen, weil mehrere Blitze bei Stuttgart Bad Cannstatt einschlugen, teilte eine Sprecherin der Bahn in Stuttgart am Freitag mit. Züge mussten langsamer fahren.

Auf der Strecke der Nagold-Bahn zwischen Pforzheim und Horb waren Bäume auf die Gleise gefallen. Ein Lokführer konnte seinen Zug aber noch rechtzeitig bremsen und zurücksetzen, teilte ein Polizeisprecher in Karlsruhe mit. Die Feuerwehr war im Einsatz, um die Strecke zu räumen.

Drei Verletzte, ein zeitweise lahmgelegter Flughafen, überflutete Straßen und Keller gab es auch im Rest von Baden-Württemberg. "Größere Schäden sind aber nicht bekannt", sagte ein Sprecher des Lagezentrums beim Innenministerium in Stuttgart am Freitag. In der Nacht zum Freitag klangen die Gewitter wieder ab.

Doch die Verschnaufpause währt nur kurz: Ab Mittag rechnen die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wieder mit Schauern und Gewittern. Lokal herrsche wieder Unwettergefahr, teilte der DWD mit. "Die können auch wieder Unwetter-Potenzial haben", sagte DWD-Meteorologin Sarah Jäger am Freitagmorgen.

Wie bereits am Donnerstag begünstigen der schwache Wind und sehr warme Luft Starkregenschauer, die nur langsam ziehen. Am Donnerstagabend fielen am Stuttgarter Schnarrenberg 53 Liter Regen innerhalb einer Stunde.

Dazu bleibt es sehr warm mit 21 Grad im Bergland und bis zu 29 Grad im Rheintal. Wie bereits am Donnerstag begünstigen der schwache Wind und die sehr warme Luft die Bildung von Starkregenschauern. "Wegen des schwachen Windes ziehen die dann nur sehr langsam", sagte Jäger.

Auf der Autobahn A81 gab es am Donnerstagabend bei Ludwigsburg mehrere Unfälle nach Aquaplaning. In zwei Fällen hatten Autofahrer die Kontrolle über ihre Fahrzeuge verloren und waren in die Leitplanke gekracht. Beide Fahrer verletzten sich leicht, teilte ein Sprecher der Polizei in Ludwigsburg mit.

Am Stuttgarter Flughafen wurde ein Fahrzeug, in dem ein Mitarbeiter des Airports saß, vom Blitz getroffen. Der Mitarbeiter wurde in ein Krankenhaus gebracht. Wie schwer er verletzt wurde, blieb zunächst unklar. Wegen des Unwetters wurde die Abfertigung über Stunden eingestellt.

"Ich gehe davon aus, dass der Betrieb am Freitag normal stattfinden wird", sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Reutlingen am Freitagmorgen. Passagiere und Mitarbeiter warteten am Abend in Flugzeugen, Fahrzeugen oder im Gebäude. Mehrere Flüge wurden annulliert.

Auch in den Bereichen Calw, Reutlingen und Esslingen war die Feuerwehr am Donnerstagabend zu zahlreichen Einsätzen ausgerückt. Keller liefen voll, Straßen waren überflutet. "Innerhalb von kürzester Zeit waren in Stuttgart Straßen, Keller und Unterführungen überflutet", sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Stuttgart am Freitagmorgen.

Im Norden der Stadt habe es Stromausfälle gegeben. Die Feuerwehr hatte rund 60 unwetterbedingte Einsätze. Verletzt wurde niemand.

In Kirchheim unter Teck war ein ganzes Wohngebiet ohne Strom. Ursache war offenbar ein Blitzeinschlag, wie ein Polizeisprecher in Reutlingen sagte. In Aichwald im Landkreis Esslingen schlug ein Blitz in ein Einfamilienhaus ein. Der Dachstuhl brannte, wie die Polizei mitteilte.

Auch in Filderstadt bei Stuttgart musste die Feuerwehr ausrücken, um vollgelaufene Keller und eine Tiefgarage auszupumpen. Bei der Anschlussstelle Filderstadt-West der B27 mussten die Einsatzkräfte einen Autofahrer aus seinem Wagen befreien, da er von Wassermassen eingeschlossen war. Allein in Filderstadt rückten in der Nacht mehr als 140 Einsatzkräfte zu rund 40 Notfällen aus.

Ähnlich war die Lage im Kreis Freudenstadt und im Zollernalbkreis. Dort gab es bis zum Freitagmorgen rund 35 Einsätze von Feuerwehr und Polizei wegen vollgelaufener Keller und Geröll auf Straßen. In der Gemeinde Baiersbronn im Kreis Freudenstadt schlug ein Blitz in einer Kartonfabrik ein und verursachte einen Sachschaden von rund 100.000 Euro.

Update: 8. Juni 2018, 11.13 Uhr