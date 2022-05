Rhein-Neckar. (RNZ) Ab 1. Juni heißt es: bundesweit kostengünstig mit Bus und Bahn fahren. Dann gilt nämlich das 9-Euro-Ticket. Die Rhein-Neckar-Verkehrs GmbH (RNV) teilt nun mit, wie Sie an das Ticket kommen.

Das 9-Euro-Ticket kann für die Monate Juni, Juli und August in den Mobilitätszentralen, an Ticketautomaten und in Verkaufsstellen sowie über die digitalen Vertriebskanäle der RNV, der RNV/VRN-Handy-Ticket-App, der eTarif-App und im RNV-Onlineshop gekauft werden. Bei der eTarif-App ist dabei die Abrechnung nach Luftlinienkilometern nie teurer als eine Abrechnung nach Waben. Zum anderen wird der Maximalpreis pro Monat während der Monate Juni, Juli und August auf 9 Euro gesenkt.

Inhaber eines Abos oder einer RNV-Zeitkarte wie des Rhein-Neckar-Tickets, einer Jahreskarte ab 60, eines MAXX- oder eines Job-Tickets, profitieren ebenfalls von dem 9-Euro-Ticket. Sie können im Juni, Juli und August den ÖPNV bundesweit nutzen. Der Differenzbetrag des Abos zum 9-Euro-Ticket wird entsprechend ausgeglichen oder erstattet.

Die letzten Details zur Umsetzung stehen, so die RNV, erst am 20. Mai fest, denn an diesem Tag soll das "Entlastungspaket" im Bundesrat verabschiedet werden.

Info: Aktuelle Informationen zum 9-Euro-Ticket sowie FAQs gibt es jederzeit auf der unter www.rnv-online.de/9-euro-ticket