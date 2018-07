Rhein-Neckar. (sha) Bei den Deutschen wird das Saisonkennzeichen immer beliebter. Die Zahl der Fahrzeuge mit dem zeitlich befristeten Kennzeichen erhöhte sich nach Zahlen des Kraftfahrtbundesamtes im Zehnjahreszeitraum von 2008 bis 2017 von 1,7 Millionen auf 2,3 Millionen Fahrzeuge. Am interessantesten ist das saisonale Kennzeichen für Motorräder, auf die 1,3 Millionen Zulassungen entfallen. Den nächsten Platz belegen die Pkw mit 825.000 Exemplaren. Die meisten Saisonkennzeichen werden für sieben oder acht Monate genutzt.

"Dieser Trend", betont die Leiterin der Straßenverkehrsbehörde, Anke Straub, in einer Mitteilung, "ist auch im Rhein-Neckar-Kreis zu erkennen." Waren es 2008 noch 3823 Saisonzulassungen, sind diese zum Stand 31. Dezember 2017 auf 11.648 ausgestellte Saisonkennzeichen geklettert. 4793 dieser Saisonzulassungen entfallen auf Pkw, 5667 auf Motorräder ab 125 Kubikzentimeter, 364 auf Leichtkrafträder von 50 bis 125 Kubikzentimeter und sechs auf Kleinkrafträder bis zu 50 Kubikzentimeter.

Das Saisonkennzeichen bedeutet für den Halter eines nur zeitweilig genutzten Fahrzeuges eine finanzielle Entlastung. Er kann den Nutzungszeitraum an seine Bedürfnisse anpassen und damit die Ausgaben für Steuer und Versicherung verringern. Versicherungen bieten für den Zeitraum, in dem das Fahrzeug nicht genutzt werden kann, günstige oder beitragsfreie Ruheversicherungen an.

Beim Saisonkennzeichen kann der Fahrzeughalter den Betriebszeitraum innerhalb einer Spanne von zwei bis elf Monaten selbst wählen. Dieser Zeitraum wird auf dem Kennzeichen ganz rechts als "Bruchdaten" angezeigt. Die Zahl oben zeigt den Anfangsmonat, der untere Teil den letzten Monat des Zeitraums an. Gültig ist das Kennzeichen vom Monatsersten des Anfangsmonats bis zum Monatsletzten des Ablaufmonats.

Eine spezielle Regel gibt es in puncto Hauptuntersuchung (HU). Läuft die Frist für die HU innerhalb des Ruhezeitraums ab, kann die Prüfung im ersten Monat des nächsten Betriebszeitraums nachgeholt werden.

Fahrzeughalter müssen allerdings beachten, dass Fahrzeuge mit Saisonkennzeichen während des Ruhezeitraums nicht auf öffentlichen Straßen abgestellt werden dürfen. Im Oktober 2017 hat der Gesetzgeber eindeutig klargestellt, dass es möglich ist, das H-Kennzeichen für Oldtimer mit dem Saisonkennzeichen zu kombinieren.