Von Carsten Blaue

Mannheim. Die Unternehmen der Region setzen weiter auf die betriebliche Ausbildung. Nach einem leichten Plus von einem halben Prozentpunkt im Vorjahr stieg in diesem Herbst die Zahl der Ausbildungsverhältnisse im Bezirk der Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar (IHK) um über fünf Prozent auf 4412. Nach einer Talsohle entspricht das in etwa wieder der Zahl des Jahres 2012. Allerdings blieben auch rund 600 Lehrstellen frei. Etwa 30 Prozent aller Firmen konnten nicht alle Ausbildungsplätze besetzen.

Hintergrund Neue Ausbildungsverhältnisse im Kammerbezirk der IHK Rhein-Neckar (Stichtag: 30. September 2018): Heidelberg: 738 > davon kaufmännisch: 520 > davon gewerblich-technisch: 218 Mannheim: 1946 > davon kaufmännisch: 1342 > davon gewerblich-technisch: 604 Rhein-Neckar-Kreis: 1199 > davon kaufmännisch: 789 > davon gewerblich-technisch: 410 Neckar-Odenwald-Kreis: 529 > davon kaufmännisch: 253 > davon gewerblich-technisch: 276

IHK-Präsident Manfred Schnabel ließ sich am Montag bei der Vorstellung der Ausbildungsbilanz für diesen Herbst dennoch nicht die gute Laune verderben. Die Zahlen, die er gemeinsam mit dem Geschäftsführer für die Berufsbildung, Harald Töltl, vorlegte, seien schon "extrem schön". Von den 4412 neuen Ausbildungsverhältnissen im Kammerbezirk waren 2904 kaufmännische (plus 4,8 Prozent) und 1508 gewerbliche (plus 5,7 Prozent). Die stärksten Zuwächse verzeichnete die IHK in Mannheim. Hier wurden knapp elf Prozent mehr Ausbildungsverträge abgeschlossen als im vergangenen Jahr. Im kaufmännischen Bereich waren es 148 Kontrakte zusätzlich, im gewerblich-technischen ein Plus von genau 44 auf insgesamt 1946 Ausbildungsverhältnisse.

Positive Zahlen auch aus Heidelberg. Hier wurden für den Lehrbeginn in diesem Herbst gut acht Prozent mehr Verträge unterzeichnet, insgesamt 738. Davon entfielen 520 auf kaufmännische Berufe (plus 39) und 218 auf gewerblich-technische (17 mehr). Aus den Betrieben im Rhein-Neckar-Kreis wurden nahezu die gleichen Zahlen gemeldet wie im Vorjahr. Anders im Neckar-Odenwald-Kreis. Hier gab es 45 Lehrverträge weniger als 2017 in den kaufmännischen Berufen, dafür 13 mehr im Gewerbe. Insgesamt begannen im Landkreis 529 junge Leute eine Ausbildung.

Gut ein Drittel aller neuen Lehrlinge im Kammerbezirk hat vorher Abitur gemacht. Der Anteil derer, die nach dem Gymnasium in die Ausbildung gehen, steige jährlich um etwa ein bis zwei Prozent, so Töltl. Erfreulich fand Schnabel zudem die Geflüchteten in neuen Ausbildungsverhältnissen. Dieses Jahr sind es insgesamt 181, rund 40 mehr als im vergangenen Jahr. Das sei jetzt natürlich nicht die ganz große Zahl, so der Kammerpräsident. Aber der Trend sei absolut positiv. Die meisten von ihnen kommen aus Syrien (63) und Afghanistan (47). Bei der Frage, wie viele Azubis insgesamt und egal, woher sie kommen, ihre Lehre im Laufe der Zeit abbrechen, warnte Töltl vor den nackten Zahlen: "Da muss man vorsichtig sein." Rein statistisch seien das etwa sieben Prozent. Aber da würden zum Beispiel auch die Berufswechsler eingerechnet und nicht extra erfasst.

Fest steht, dass die Unternehmen gerne noch viel mehr Ausbildungsplätze besetzen würden. Aber, so Töltl, die kleinen Betriebe würden oftmals gar nicht genug Bewerbungen ins Haus bekommen. Große Firmen hätten dagegen zwar genug Bewerber, doch nicht alle würden die Anforderungen erfüllen: "Und am Ende muss dann auch noch die Chemie stimmen", gab der Geschäftsführer zu bedenken. Gerade kleineren Unternehmen riet Schnabel dazu, früher auf sich aufmerksam zu machen.

Eigentlich müsste es gar nicht sein, dass eine Stelle unbesetzt bleibt: "Denn die duale Ausbildung ist wieder attraktiv für Jugendliche", sagte der IHK-Präsident. Auch weil es neue Berufsbilder gibt. Etwa im Bereich des Internet-Handels. Die Metall- und Elektroberufe sowie der Bereich der Mechatronik wurden modernisiert mit Inhalten aus den Bereichen Digitalisierung, Datenschutz und Informationssicherheit. Diese ist ebenfalls ein neuer Schwerpunkt der IT-Berufe. Unterm Strich, so Schnabel, seien die Zukunfts- und Karrierechancen in den Ausbildungsberufen groß. Zumal es künftig an beruflich Qualifizierten fehlen werde. So sollen es laut Prognosen schon im Jahr 2030 rund 45.000 Fachkräfte zu wenig sein - alleine im hiesigen Kammerbezirk.

"Wir dürfen uns also auf den guten Zahlen nicht ausruhen", mahnte Töltl. Er will die Werbetrommel rühren. "Ja zur Ausbildung" heißt etwa eine landesweite Imagekampagne der Kammern und des Wirtschaftsministeriums. Sie richtet sich an die Eltern, weil diese bei der Berufswahl der Kinder nach wie vor eine entscheidende Rolle spielen. In Eigenregie will die IHK Rhein-Neckar darüber hinaus für IT-Berufe werben. Hier ist man gerade in der Planung.