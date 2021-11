Impfaktion Dallau



Wo: Geimpft wird im Dorfgemeinschaftsraum Dallau (Eingang hinter dem Rathaus)

Wann: kommenden Samstag, 27. November, von 9 bis 16 Uhr

Was: Verimpft wird der Impfstoff von Biontech



Info: Mitzubringen sind Personalausweis, Krankenversichertenkarte sowie der Impfpass.





Impfteam kommt am 4. Dezember



Wo: Geimpft wird im Dorfgemeinschaftsraum Dallau (Eingang hinter dem Rathaus)

Wann: 4. Dezember, kommt von 10 bis 17 Uhr.

Was: Verimpft werden die Impfstoffe von Biontech und Johnson & Johnson



Info: Um unnötige Wartezeiten zu vermeiden, werden entsprechend der verfügbaren Kapazität zu Beginn des Impftages Nummern für die Personen vergeben, die eine Impfung erhalten können. Die Impfwilligen erhalten jeweils auch eine zeitliche Einschätzung, wann sie an der Reihe sein werden. Mitzubringen sind Personalausweis, Krankenversichertenkarte sowie der Impfpass.