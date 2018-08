Blick in die völlig überfüllte S-Bahn in Richtung Heidelberg nach dem Spiel Sandhausen gegen den Hamburger Sportverein. An den Bahnhöfen entlang der Strecke konnten keine weiteren Fahrgäste zusteigen. Foto: Pfeifer

Rhein-Neckar. (sha) Massive Verspätungen, Zugausfälle, streikende Klimaanlagen an besonders heißen Tagen, Fahrgäste, die nicht mehr in den Zug kommen, weil die Kapazität erschöpft ist: Mit der Serie "Bahn-Geschichten" hat die Rhein-Neckar-Zeitung "einen Nerv getroffen", wie eine Leserin in ihrem Beitrag anmerkt.

Diese Einschätzung kann die Redaktion nur bestätigen: Die Resonanz ist überwältigend. Und es sei an dieser Stelle nochmals betont: Auch positive Erlebnisse werden gerne veröffentlicht. In den folgenden vier Geschichten haben die Fahrgäste aber eher ihrem Ärger Luft gemacht ...

Fußballspiel Sandhausen gegen den HSV: Georg Grädler aus Heidelberg-Kirchheim konnte es am vergangenen Sonntag nicht fassen - er steht an diesem Tag am Bahnhof Kirchheim/Rohrbach und denkt an nichts Böses. Er möchte einfach nur in die S-Bahn steigen, aber das ist unmöglich. Drinnen drängen sich Fußballfans, der Zug ist völlig überfüllt. "Um 11.21 und 11.51 ging gar nichts, die S-Bahn war proppenvoll", sagt Grädler. Alle - offensichtlich außer der S-Bahn Rhein Neckar - hätten gewusst, dass dieses Spiel mit vielen, vielen Fans stattfindet. "Und die S-Bahn fährt das normale Programm: Welches private Unternehmen könnte sich ein solches Missmanagement leisten?", stellt Grädler in den Raum. Nach dem Spiel herrschten übrigens die gleichen Zustände. Auf dem Bahnhof Sandhausen/St. Ilgen drängten sich Hunderte Fans in den Zug - entlang der Strecke war kein weiterer Zustieg möglich.

Der Kampf am Fahrkartenautomaten: "Ich wohne in Neckargemünd und fahre öfter mit der S-Bahn vom Altstadtbahnhof nach Heidelberg. Einen Fahrschein am Fahrkartenautomaten zu lösen, ist manchmal ein großes Problem", sagt Norbert Knapp. Der Fahrkartenautomat am Altstadtbahnhof steht im Freien ohne Wetterschutz. Bei Sonnenschein ist die Spiegelung auf dem Bildschirm so stark, dass man nichts mehr erkennen kann - ebenso bei Regen, wenn das Wasser über den Bildschirm läuft. "Als ich mal wieder keinen Fahrschein am Fahrkartenautomaten lösen konnte, habe ich mir die Automatennummer notiert und bin ohne Fahrschein zum Hauptbahnhof nach Heidelberg gefahren. Dort ging ich zum Fahrkartenschalter und habe gesagt, dass ich wegen der Sonnenstrahlung auf den Fahrkartenautomat keinen Fahrschein lösen konnte." Die Antwort des Mitarbeiters: "Schauen Sie, bei uns in der Bahnhofshalle scheint doch auch die Sonne auf die Fahrkartenautomaten."

So werden Entschädigungszahlungen vermieden: Ende Juli möchte Martin Müller aus Heidelberg von seiner Heimatstadt aus nach Chemnitz fahren: "Starten wollte ich um 16.52 Uhr von der S-Bahn-Station Heidelberg-Pfaffengrund. Dort musste ich aber feststellen, dass zu diesem Zeitpunkt hier gerade keine S-Bahn hält. Warum eigentlich nicht, durchfahren können die Züge ja auch. Daher muss ich mit dem Schienenersatzverkehr vorliebnehmen. Es dauert eine Stunde, bis wir in Mannheim ankommen. Den ICE habe ich nur erreicht, weil dieser 40 Minuten Verspätung hatte, die sich dann noch stetig erhöhte. Letztlich hatte ich bei der Ankunft in Leipzig über 70 Minuten Verspätung und damit die beiden folgenden Züge nach Chemnitz verpasst. Um 23.30 Uhr ,durfte’ ich mit einem weiteren Schienenersatzverkehr-Bus durch die Nacht fahren, um letztlich um 1.12 Uhr in Chemnitz anzukommen. Das ist nicht schön, wenn man morgens um 7 Uhr arbeiten muss.

Um eine Entschädigung zu erhalten, muss einem das Zugpersonal das Ticket abstempeln. In dem verspäteten ICE hat sich aber leider vier Stunden lang kein Schaffner blicken lassen - und da man Online-Tickets gar nicht abstempeln kann, erhält man hier erst recht keine Entschädigung. Das sind richtig schöne Tricks, um Entschädigungszahlungen zu vermeiden."

"Im Wagen 9 ist es kühler": Henrik Wieditz aus Wiesloch hatte in Österreich ein paar Tage Urlaub gemacht - die Rückreise per Bahn stand an. In Lindau ging die Reise los, die erste Etappe führte nach Ulm. Dort herrschte dann das reinste Chaos. "Die Bahnsteige waren überfüllt, mein Anschlusszug hatte bereits Verspätung. Der Grund: Ein anderer Zug versperrte die Gleise - auf der Anzeigetafel sprang mein Zug immer von Gleis 2 zu Gleis 3 und wieder zurück." Also hieß es in der Hitze alle sieben Sachen nehmen, zum anderen Gleis laufen, dort auf die Anzeigetafel gucken, um daraufhin wieder aufs andere Gleis zurückzukehren. Als mein Zug dann endlich ankam, war ich froh, der Hitze entfliehen zu können. Ich hatte Glück, in einem Abteil noch einen Sitzplatz zu bekommen - doch dann der Klassiker: Die Klimaanlage funktionierte nicht." Der Zug war komplett überfüllt, es war heiß - der Zugführer meldete sich, die Leute auf den Gängen mögen doch bitte in den Wagen 9 gehen, "da ist es kühler". Natürlich passten nicht alle Fahrgäste in diesen ominösen Wagen hinein. "Also ging es schwitzend über Stuttgart nach Bruchsal, wo ich den Anschlusszug Richtung Heidelberg nehmen wollte. Weil wir aber schon 13 Minuten Verspätung hatten, war mir klar, da geht nichts mehr. Doch auf die Deutsche Bahn ist Verlass, denn der Zug Richtung Heidelberg hatte 20 Minuten Verspätung - ich habe ihn gerade so bekommen."

