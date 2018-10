Rhein-Neckar. (sha) Der Naturschutzbund Rhein-Neckar-Odenwald (Nabu) macht sich große Sorgen um die Population der Feldlerche in der Region. In den vergangenen 25 Jahren sei der Bestand dieser Vogelart deutschlandweit um 38 Prozent zurückgegangen. "In unserer Region sind die Verluste noch dramatischer: Mehr als die Hälfte der Feldlerchen ist innerhalb eines Vierteljahrhunderts verschwunden", sagt Christiane Kranz, Geschäftsführerin des Nabu Rhein-Neckar-Odenwald.

Auch aus diesem Grund habe der Nabu die Feldlerche zum Vogel des Jahres 2019 gewählt. Mit ihrem Konzert von der Morgendämmerung bis zum Abend läute die Feldlerche alljährlich den Frühling ein. Ihr scheinbar endlos tirilierender Gesang bilde die traditionelle Klangkulisse unserer Agrarlandschaft, sagt Kranz.

"War es früher oft unmöglich, aus diesem Geräuschteppich einen einzelnen Vogel heraus zu deuten, ist es heute eine Freude, überhaupt eine Lerche zu hören. Der Himmel über unseren Feldern ist stummer geworden", bedauert die Geschäftsführerin. Ein Grund: Die Intensivierung der Landwirtschaft nehme Feldvögeln den Lebensraum. Intensivkulturen mit Mais und Raps, fehlende Brachflächen, Unmengen Gülle und zu viele Pestizide seien einige Schlagworte.

"Die Feldlerche soll als Vogel des Jahres 2019 die katastrophale Landwirtschaftspolitik in Berlin und Brüssel anklagen", erläutert Christiane Kranz. Fast 40 Prozent des EU-Haushalts flössen in den Agrarsektor, doch es würden vorwiegend große, industriell wirtschaftende Betriebe mit Monokulturen gefördert. Den Löwenanteil der Gelder würden die Großbetriebe erhalten. Versuche, die Fördergelder mit ökologisch wirksamen Maßnahmen zu verknüpfen seien weitgehend gescheitert, da der Maßnahmenkatalog zu groß und zu bürokratisch sei und zu viele Schlupflöcher enthalte. Statt- dessen sollten eine vielfältigere Ackerbaustrategie, natürliche Schädlingsbekämpfung und abwechslungsreiche Fruchtfolgen gefördert werden. "Viele Landwirte wünschen sich eine naturverträglichere Bewirtschaftung ihrer Felder, doch sie werden durch die verfehlte Agrarpolitik ausgebremst", meint Kranz.

"Es ist falsch, ein Umsteuern in der Landwirtschaft ausschließlich über den Konsum von Bio-Lebensmitteln zu lenken und so den Verbrauchern aufzubürden. In Brüssel müssen die Weichen neu gestellt werden, damit Feldlerche, Rebhuhn und Co. wieder eine Chance haben." Jeder EU-Bürger zahle umgerechnet jährlich 114 Euro für die Agrarförderung. Mit der Nabu-Mitmach-Aktion "Meine 114 Euro" könnten Bürger ihre Wünsche für eine Reform der Fördergelder direkt den EU-Parlamentariern aus ihrem Wahlkreis mitteilen.

Info: https://mitmachen.nabu.de/meine114euro.