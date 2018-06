Von Stefan Zeeh

Rhein-Neckar. Bei der Integration von Langzeitarbeitslosen und Alleinerziehenden in den Arbeitsmarkt könnte es besser laufen: So wurde die zwischen Rhein-Neckar-Kreis und Jobcenter beschlossene Zielvorgabe für das Jahr 2017 - Alleinerziehende verstärkt in den Arbeitsmarkt zu integrieren - verfehlt.

Während in 22 Jobcentern, die mit dem im Rhein-Neckar-Kreis vergleichbar sind, die Eingliederung von Alleinerziehenden um 8,7 Prozent angestiegen ist, konnte sie im Kreis lediglich um 7,3 Prozent gesteigert werden.

Daher stand im Sozialausschuss die Frage im Raum, inwieweit Sanktionen, wie etwa die Kürzung der Leistungen für den Lebensunterhalt, dazu beitragen könnten, dieses Ziel zu erreichen. "Wir sind ein Jobcenter und kein Strafcenter", verdeutlichte der Leiter des Jobcenter Rhein-Neckar-Kreis, Norbert Hölscher, dass Sanktionen nicht Bestandteil einer Strategie zur Integration von Arbeitsuchenden in den Arbeitsmarkt seien.

Man habe aber selbstverständlich Regeln, die eingehalten werden müssten. So wurden durch das Jobcenter des Kreises im vergangenen Jahr immerhin 2724 Sanktionen ausgesprochen. Etwa, wenn ein Leistungsberechtigter sich weigerte, eine zumutbare Arbeit aufzunehmen.

In gut 71 Prozent der Fälle waren jedoch Meldeversäumnisse der Anlass für das Jobcenter, Leistungen zu kürzen. Zu den Versäumnissen gehört etwa, wenn ein Arbeitssuchender einen Termin beim Arbeitsamt verpasst, wobei beim ersten Mal noch keine Sanktion erfolgt.

Im bundesweiten Vergleich ist der hohe Anteil an Meldeversäumnissen im Jobcenter des Kreises, die zu Sanktionen führten, noch relativ gering. Denn bundesweit sind 77 Prozent der ausgesprochenen Sanktionen auf Meldeversäumnisse zurückzuführen.

In Baden-Württemberg liegt der Anteil an Sanktionen aufgrund von Meldeversäumnissen bei fast 69 Prozent. Im Jobcenter des Rhein-Neckar-Kreises versuche man aber mit Erinnerungen an Termine, etwa per SMS, die Zahl solcher "Vergehen" zu reduzieren, sagte Hölscher.

Bei Meldeversäumnissen erfolgt eine Kürzung des Regelbedarfs um zehn Prozent. Bei anderen Versäumnissen können die Leistungen bis zu 30 Prozent gekürzt werden. Diese Maßnahmen werden in der Regel für einen Zeitraum von drei Monaten ausgesprochen. Die Wirkung dieser Sanktionen wird in der Fachwelt sehr unterschiedlich eingeschätzt.

So hätten Untersuchungen, etwa vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung oder der Friedrich-Ebert-Stiftung ganz unterschiedliche Einschätzungen zur Wirkung von Sanktionen ergeben. Je nach Studie werde den Strafmaßnahmen eine positive, keine oder eine negative Wirkung zugeschrieben. "Jeder Kunde geht mit Sanktionen anders um", betonte Hölscher. So gebe es durchaus Personen, "bei denen man mit Sanktionen nicht weiter kommt".