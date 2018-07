Heidelberg. (RNZ/mün) Das Forstamt sperrt ab sofort alle Grillplätze und Feuerstellen im Rhein-Neckar-Kreis. Nur in Ausnahmefällen darf an gekennzeichneten Feuerstellen oder Grillplätzen Feuer gemacht werden. Dann muss aber die örtliche Feuerwehr eine Brandwache stellen und es muss eine Genehmigung der Forstbehörde vorliegen.

Der Grund ist die aktuell hohe Waldbrandgefahr im Rhein-Neckar-Kreis. Bereits in der vergangenen Woche haben sich schon mehrere kleine Waldbrände ereignet, berichtet das Landratsamt. So war es bei Schwetzingen im zu einem solchen Feuer gekommen. Weil der Regen ausbleibt ist für das Kreisforstamt das Grillen auch an gekennzeichneten Feuerstellen im Wald mittlerweile zu riskant.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) geht in seinem Waldbrandgefahr-Index mittlerweile von der zweithöchsten Gefährdungsstufe für den Rhein-Neckar-Kreis am kommenden Wochenende aus.

Das Kreisforstamt bittet alle Waldbesucherinnen und Waldbesucher, unabhängig vom aktuell generellen Verbot von Feuern im Wald, folgende Hinweise zu beachten: