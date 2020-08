Von Stefan Hagen

Rhein-Neckar. "Das kann doch wohl nicht wahr sein, dass ich drei Wochen warten muss, bis ich mein Auto abmelden kann." Horst Heitkamp (richtiger Name der Redaktion bekannt) ist etwas aufgebracht am Telefon. Die Möglichkeit, Online Termine zu vereinbaren, sei eine tolle Sache, sagt er nun etwas ruhiger, aber leider habe das bei ihm mehrmals nicht funktioniert.

Als er dann schließlich in der Sinsheimer Zulassungsstelle zur Tat schreiten will, traut er seinen Augen kaum. Unweit des Eingangs der Behörde sticht ihm ein fast neongelbes Schild ins Auge. Und der Text, in aggressivem Rot gehalten, ist sein persönlicher Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. "Ich dachte, ich seh’ nicht recht", sagt er jetzt wieder deutlich lauter. "Wir haben Ihren Termin", habe da gestanden. "Ach ja", ärgert sich Heitkamp, "und Otto Normalbürger muss warten". Er habe sich so richtig veräppelt gefühlt, macht er seinem Ärger Luft.

"Der Online-Service funktioniert reibungslos"

"Wieso haben die Händler sofort Termine parat, und bei mir dauert das drei Wochen", versteht er die Zulassungswelt nicht mehr. Die RNZ gibt diese Frage gerne weiter an das Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis.

Kreissprecherin Silke Hartmann versucht erst einmal, die Situation zu entspannen. "Die Zulassungsstellen des Rhein-Neckar-Kreises waren während der gesamten Corona-Pandemie für die Bürgerinnen und Bürger geöffnet", stellt sie eingangs fest. Zu Beginn sei es insbesondere aufgrund der hohen Hygieneanforderungen zu längeren Wartezeiten gekommen. Für dringende Anliegen hätten die Zulassungsstellen jedoch kurzfristige "Notfalltermine" vergeben.

Hintergrund Verbände fordern Einführung von "i-Kfz"-Verfahren Die zum Teil wochenlangen Wartezeiten in deutschen Kfz-Zulassungsstellen werden nach Meinung mehrerer Verbände aus dem Kfz-Gewerbe zunehmend zu einer wirtschaftlichen Belastung für die Automobilwirtschaft. Arbeitsplätze und Betriebe seien gefährdet. Der Verband der Automobilindustrie (VDA), der Verband der [+] Lesen Sie mehr Verbände fordern Einführung von "i-Kfz"-Verfahren Die zum Teil wochenlangen Wartezeiten in deutschen Kfz-Zulassungsstellen werden nach Meinung mehrerer Verbände aus dem Kfz-Gewerbe zunehmend zu einer wirtschaftlichen Belastung für die Automobilwirtschaft. Arbeitsplätze und Betriebe seien gefährdet. Der Verband der Automobilindustrie (VDA), der Verband der Internationalen Kraftfahrzeughersteller (VDIK) und der Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) rufen die Bundesländer und Kommunen auf, kurzfristig gegenzusteuern – unter anderem durch rasche und umfassende Einführung des digitalen Zulassungsverfahrens "i-Kfz". Dies geht aus einer Mitteilung der Verbände hervor. Das internetbasierte "i-Kfz"-Verfahren ermöglicht es Privatkunden, Erstzulassungen oder Umschreibungen ohne Vorort-Termine bei einer Behörde und damit effizienter vorzunehmen. Die rechtlichen Voraussetzungen für Online-Zulassungen seien durch die Bundesregierung im Oktober 2019 geschaffen worden, dennoch seien sie in vielen Zulassungsstellen bis heute nicht nutzbar, heißt es in der Mitteilung weiter. "Als Folge der coronabedingten Einschränkungen in den Autohäusern und Zulassungsstellen stehen bei den Händlern derzeit Tausende Neu- und Gebrauchtwagen und können nicht an die Kunden übergeben werden. Die Folge sind große wirtschaftliche Schäden für den Kfz-Handel und die Automobilindustrie und verärgerte Kunden", sagt VDA-Präsidentin Hildegard Müller. "Unsere Händler können den Kunden nicht erklären, weshalb sie etliche Wochen warten sollen, bis sie ihr fahrbereites Fahrzeug endlich nutzen können", schimpft ZDK-Präsident Jürgen Karpinski. "Die Behörden sollten sich als Dienstleister der Bürger sehen und dafür sorgen, dass die Bearbeitungszeiten rasch wieder kürzer werden." Auf RNZ-Nachfrage betont Kreissprecherin Silke Hartmann, dass das von den Verbänden geforderte "i-Kfz"-Verfahren vom Rhein-Neckar-Kreis bereits angeboten werde. (sha)

"Mittlerweile können die Zulassungsstellen im Regelfall taggleich oder innerhalb weniger Tage Termine anbieten", betont Hartmann. Der Online-Service funktioniere reibungslos. Dieser Service der Zulassungsstellen werde von vielen Bürgern sehr geschätzt.

Es gebe aber auch Kunden, die wenig Verständnis für die durch die Corona-Pandemie notwendigen organisatorischen Maßnahmen aufbringen würden, hat die Kreissprecherin festgestellt. Doch Unverständnis gibt es auch auf der anderen Seite. "Wir möchten dringend darauf hinweisen, dass Termine, die nicht wahrgenommen werden können, bitte telefonisch oder per Mail abgesagt werden", sagt der stellvertretende Leiter des Straßenverkehrsamts im Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis, Axel Brandenburger. "Viele der gebuchten Termine werden leider nicht wahrgenommen und stehen somit anderer Kundschaft nicht zur Verfügung, was zwangsläufig die Wartezeiten erhöht und für die übrigen Kundinnen und Kunden sowie für die Mitarbeitenden der Zulassungsstellen ärgerlich ist."

Dann geht Brandenburger auf den Auslöser für Heitkamps Ärger ein. In Bezug auf die Termine der Zulassungsdienste und Händler sei es jahrelange gängige Praxis aller Zulassungsbehörden der Stadt- und Landkreise, Händlern und Zulassungsdiensten einen Abgabeservice beziehungsweise Händlerschalter zu bieten. "Alle Händler und Zulassungsdienste können im gleichen Rahmen Zulassungen in bestimmten Zeitkorridoren bei den Zulassungsstellen abgeben und später abholen", erläutert Brandenburger.

Diesen Service habe man auch während der Hochphase der Corona-Pandemie im gewohnten Umfang aufrechterhalten können, "weil hierbei die Abstandsregeln und Hygieneanforderungen sehr leicht erfüllt werden konnten. Das lag sicherlich im Interesse aller Antragstellenden, weil hierdurch das entsprechende Level an Zulassungsvorgängen durchgehend abgearbeitet werden konnte und kein zusätzlicher Antragsstau entstanden ist", ergänzt der stellvertretende Amtsleiter des Straßenverkehrsamts.

> Kfz-Zulassungsbehörde Sinsheim, Muthstraße 4, 74889 Sinsheim. E-Mail infopoint.zulassung@rhein-neckar-kreis. de, Telefon 06 221/522 55 14, Fax 06 221/ 522 55 20

> Kfz-Zulassungsbehörde Weinheim, Röntgenstraße 2, 69469 Weinheim. E-Mail infopoint.zulassung@rhein-neckar-kreis. de, Telefon 06 221/522 60 25, Fax 06 221/ 522 60 33.

> Kfz-Zulassungsbehörde Wiesloch, Adelsförsterpfad 7, 69168 Wiesloch. E-Mail infopoint.zulassung@rhein-neckar-kreis.de, Telefon 06 221/522 41 06, Fax 06 221/522 41 34.