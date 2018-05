Hirschberg. (rnz/mare) Landrat Stefan Dallinger ist am Dienstag im Rahmen der Kreistagssitzung in der Hirschberger Sachsenhalle auf sein Amt verpflichtet worden. Das teilt das Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis mit.

Der 55-jährige Jurist Stefan Dallinger steht bereits seit dem 1. Mai 2010 an der Spitze der Landkreisverwaltung. Bei der Landratswahl am 13. März war Dallinger in seinem Amt bestätigt worden. Nun wurde er von Regierungspräsidentin Nicolette Kressl vom Regierungspräsidium Karlsruhe verpflichtet.

Daneben gab es eine Reihe von GRußworten in der vollbesetzten Sachsenhalle unter anderem von Hirschbergs Bürgermeister Manuel Just und Weinheims OB Heiner Bernhard. Dallinger selbst bedankte sich bei allen Rednern „für die stets gute Zusammenarbeit auf solider und guter Grundlage“ erfolge. Den Kreisräten dankte er für ihr Vertrauen, das sie ihm bei der Landratswahl in Wiesloch ausgesprochen hatten. „Ich freue mich auf eine weiterhin partnerschaftliche und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Ihnen sowie mit unseren 54 Städten und Gemeinden!“ Dallingers Dank galt auch seiner Ehefrau Christine sowie den Mitarbeitern der Verwaltung und der Gesellschaften des Rhein-Neckar-Kreises.

In seiner Rede skizzierte der Landrat kurz seine Vision des Landkreises für die nächsten acht Jahre. „Ich freue mich sehr auf meine zweite Amtszeit, denn die kommenden Jahre bleiben für den Rhein-Neckar-Kreis spannend. Die Mega-Themen Mobilität und Digitalisierung werden uns genauso beschäftigen wie die bleibenden Herausforderungen, etwa im sozialen Bereich oder bei der Integration zugewanderter Menschen.“