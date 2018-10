Rhein-Neckar-Kreis. (pol/mare) Sogenannte "Microsoft-Support-Calls" sind seit Jahren ein deutschlandweites Phänomen. Auch in der Metropolregion treten "falsche" Microsoft-Mitarbeiter regelmäßig in Erscheinung. Das teilt die Polizei mit.

Seit wenigen Tagen häufen sich im Rhein-Neckar-Kreis wieder diese Anrufe, wobei am vergangenen Wochenende eine Frau aus Weinheim und am Montagvormittag zwei Bewohner in Neckargemünd betroffen waren. Über 100 Fälle solcher Anrufe falscher Microsoft-Mitarbeiter wurden 2018 in Mannheim, Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis gemeldet. Besonders viele Anruf habe es im September und Oktober gegeben.

Und die Masche ist dabei immer die gleiche: Unbekannte rufen von Callcentern - meist aus dem asiatischen Raum - bei häufig älteren Menschen an und überreden sie auf englisch oder deutsch dazu, diverse Aktionen am Computer durchzuführen. So bekommen die Täter Fernzugriffe auf die PC-Systeme der Opfer. Zudem entsteht ein hoher finanzieller Schaden für dei Opfer, wenn sie Geld auf dei Konten der Betrüger überweisen.

Die Polizei geht davon aus, dass falsche Microsoft-Mitarbeiter auch in Zukunft vermehrt versuchen werden, ältere Menschen abzuzocken. Das Polizeipräsidium Mannheim gibt deshalb Tipps, wie mit dem Anruf der Betrüger umzugehen ist:

Microsoft selbst führt solche Anrufe zunächst nicht durch. Auf Anrufe von angeblichen Microsoft-Mitarbeitern sollte daher nicht eingegangen und sofort aufgelegt werden

Auf die Frage "Do you speak English" sollte nicht mit "Yes!" geantwortet werden.

Persönliche Daten oder Zahlungsdaten wie Pins oder Tans sollten nicht weitergegen werden.

Software sollte auf keinen Fall installiert werden oder sie installieren lassen.

Die Telefonnummer und der Zeitpunkt der Anrufe sollten notiert und sofort die Polizei alarmiert werden.

Sachdienliche Hinweise nehmen die zuständigen Polizeidienststellen, aber auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.